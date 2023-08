Většina kandidátů v republikánské debatě uvedla, že by podpořila Trumpa

Milwaukee (USA) - Převážná většina kandidátů na příštího amerického prezidenta v první republikánské předvolební debatě uvedla, že v případě, že strana do prezidentského klání nominuje někdejší hlavu státu Donalda Trumpa, by ho podpořila. Napsala to po konci dvouhodinové debaty agentura AP. Učinili by tak i v případě, že bude odsouzen v jedné z řady soudních kauz. Trump, republikánský favorit do voleb v roce 2024, se k osmi kolegům v debatě na stanici Fox News nepřipojil, přednost dal rozhovoru s moderátorem Tuckerem Carlsonem.

Fotogalerie

"Někdo musí zakročit proti normalizaci špatného chování. Ať už si myslíte, že stíhání jsou oprávněná nebo ne, takové chování je pod úroveň úřadu prezidenta Spojených států," řekl bývalý guvernér New Jersey Chris Christie, který se podle AP stal jedním z nejtvrdších Trumpových kritiků. Byl také jedním z pouhých dvou kandidátů, kteří na otázku, zda by exprezidenta podpořili, nezvedli ruku. Christieho publikum čítající zhruba 4000 lidí okamžitě vypískalo. Proti Trumpovi se postavil také někdejší guvernér Arkansasu Asa Hutchinson.

Christieho prohlášení podle agentury Reuters vedlo k ostré výměně názorů mezi podnikatelem Vivekem Ramaswamym, Trumpovým nejhorlivějším zastáncem v debatě. Naopak guvernér Floridy Ron de Santis, který je podle průzkumů druhý za Trumpem, se snažil odvést téma z voleb v roce 2020 a místo toho vyzval, aby se Republikánská strana zaměřila na budoucnost.

Žádná z těchto strategií neoslabila status bývalého prezidenta jako jasného favorita na republikánskou prezidentskou nominaci pro volby v listopadu 2024, píše agentura Reuters.

Největšímu tlaku soupeřů v první hodině debaty čelil právě Ramaswamy. "Nepotřebujeme začátečníka," řekl na jeho adresu bývalý exprezident Mike Pence. Podnikatel, kterého preference nedávno vynesly na třetí místo za DeSantise, na oplátku vyzdvihl svou pozici outsidera a své protivníky označil za "koupené a zaplacené". Na slovní přestřelku ostře reagovala někdejší guvernérka Jižní Karolíny Nikki Haleyová.

"Přesně proto Margaret Thatcherová řekla, že jestli chcete o něčem mluvit, požádejte muže; jestli chcete něčeho dosáhnout, požádejte ženu," uvedla Haleyová

Kandidáti, kteří se dnes debaty zúčastnili, měli podle agentury AP šanci udělat dojem na celostátní úrovni. Zároveň však riskovali, že ještě více upevní značný náskok exprezidenta Trumpa tím, že budou místo na něj útočit na sebe navzájem.

Na pódiu Fox News v Milwaukee vystoupili také senátor Tim Scott a guvernér Severní Dakoty Doug Burgum.

Do voleb ve Spojených státech zbývá více než 14 měsíců. Sedmasedmdesátiletý Trump i přes četné soudní pře stále zůstává mezi republikánskými voliči jasným favoritem. Jeho přednahraný rozhovor s Carlsonem, někdejším moderátorem Fox News, se začal vysílat na sociální síti X, dříve twitteru, těsně před začátkem debaty ve 3:00 SELČ.

Kromě výpadů na protikandidáty si účastníci debaty neodpustili ani poznámky na adresu současného demokratického prezidenta Joea Bidena. "Naše země upadá... Musíme zvrátit Bidenomiku, aby měli šanci na úspěch i rodiny střední třídy," uvedl DeSantis.

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že mnoho voličů - včetně těch, kteří ve volbách v roce 2020 volili Bidena - má pocit, že se americké hospodářství za první tři roky Bidenovy vlády zhoršilo, píše Reuters.