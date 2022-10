Většina kandidátů na prezidenta se proti svým předchůdcům nevymezila

Praha - Prezidentští kandidáti chtějí na Pražský hrad vrátit vážnost a důstojnost, rádi by se stali inspirací pro občany nebo by chtěli do politiky přinést více respektu a vzájemného pochopení. ČTK to v anketě řekli zájemci o účast v prezidentské volbě na dotaz, jak by se chtěli ve funkci odlišovat od dosavadních hlav státu Miloše Zemana, Václava Klause a Václava Havla. Většina prezidentských kandidátů se proti svým předchůdcům explicitně nevymezila.

"Se vší pokorou říkám, že na Pražský hrad hodlám vrátit vážnost a důstojnost prezidentského úřadu, prezidentský úřad musí naprosto respektovat ústavu a demokratické principy státu," uvedl odborový předák Josef Středula. "Oproti všem našim prezidentům i všem současným kandidátům hodlám před vládou aktivně zastupovat zájmy všech deseti milionů lidí," dodal. Středula mezi adepty na Pražský hrad nevidí nikoho, kdo "by měl jako životní profesi a poslání pomáhat lidem, kteří pracují, platí složenky a zažívají těžké časy".

Podnikatel Karel Janeček by se rád odlišil od dosavadních prezidentů tím, že bude v mnoha směrech inspirací pro občany, a to nejen v pohybu a zdravém životním stylu.

Podle senátora Marka Hilšera byl Havel prezidentem převratných změn a v jistém smyslu morální vzor. Jeho nástupci se přes svou roli v transformaci nakonec spíše zapsali jako prezidenti s pochybnými vazbami, jejichž cílem bylo zachovat status quo, sdělil ČTK. Doba podle něj pokročila a Česko se musí soustředit na budoucnost, otevřít debatu o moderní energetice, vzdělání, postavení České republiky ve světě. "Chci se zabývat stavem naší demokracie a přičinit se o to, aby dávala smysl občanům této země, nejen vyvoleným. To je nový úkol," uvedl.

Bývalý vysoký představitel NATO a české armády Petr Pavel nechce jít na Pražský hrad s tím, aby se za každou cenu od někoho odlišoval nebo někomu přiblížil. "Přistupoval bych k výkonu funkce podle svého," napsal. Období vlády Klause a Zemana vnímá jako hodnotový úpadek České republiky. Nastolili podle něj politický styl bezbřehého pragmatismu, kde šly hodnoty zcela stranou a klíčové bylo budování úspěchu téměř za jakoukoli cenu. "Pošramotilo to naše jméno ve světě. V takové politice bych rozhodně nepokračoval," podotkl.

Někdejší rektorka Danuše Nerudová se nechce dívat do minulosti, ale soustředit se na budoucnost a zásadní témata, která mají dopad na kvalitu života v Česku, tedy na ceny energií, vzdělávání, ochranu krajiny, nedostatek pitné vody a složitý život v regionech. "Ráda bych do politiky přinesla více respektu a vzájemného pochopení. Podala bych svoji ruku i těm, kteří se mnou nesouhlasí," napsala. Své případné prezidentství vnímá jako službu České republice. "Ctila bych ústavu, hájila zájmy všech občanů a pomáhala v zemi vytvářet stabilitu," uvedla.

Bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková se bude v případě úspěchu ve volbách odlišovat od svých předchůdců především tím, že bude místo obleku nosit šaty a boty na podpatku. "Jinak chci pokračovat v jejich práci, která byla v mnoha směrech přínosem pro naši zemi," poznamenala. Každý z polistopadových prezidentů podle ní vnesl do novodobé historie ČR svůj otisk. Poukázala na to, že Havel, Klaus i Zeman vykonávali funkci prezidenta ČR dvě funkční období. "Nechci se odlišovat, chci pokračovat a být také dvě funkční období v prezidentské pozici. Chci odstranit animozity vyvolané mezi tzv. Havlovci, Klausovci a Zemanovci," uvedla.

ČTK anketou oslovila prezidentské kandidáty, kteří potvrdili zájem zúčastnit se prezidentské volby a v předvolebních průzkumech agentur začleněných ve Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR získali minimálně tříprocentní podporu oslovených lidí.