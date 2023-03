Většina Francouzů se v průzkumu vyjádřila pro účast Rusů na OH 2024 v Paříži

Paříž - Většina Francouzů se v průzkumu vyslovila pro to, aby ruští sportovci mohli navzdory pokračující válce na Ukrajině startovat na olympijských hrách 2024 v Paříži. Podle agentury SID bylo v reprezentativním průzkumu začátkem března 72 procent dotázaných pro účast Rusů, 27 bylo proti.

Sedmadvacet procent z těch, kteří se vyslovili pro účast Rusů, by je také nechalo startovat s jejich státními symboly. Čtyřiačtyřicet procent bylo pro to, aby závodili pod neutrální vlajkou.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) koncem ledna uvedl, že zkoumá možnosti, jak umožnit ruským a běloruským sportovcům návrat pod neutrální vlajkou do mezinárodních soutěží, v nichž od vpádu na Ukrajinu loni v únoru nesmějí ve většině sportů startovat. Ukrajinská strana v reakci nevyloučila bojkot OH, pokud by na nich Rusové soutěžili.

Francouzská vláda a organizátoři OH 2024 vyzvali MOV, aby o otázce ruských sportovců rozhodl "do léta". Proti účasti ruských a běloruských sportovců byť pod neutrální vlajkou se v případě trvání války vyslovila pařížská starostka Anne Hidalgová.