Většina firem je k ekonomice v ČR skeptická, podle Fialy jsou nutné investice

Premiér Petr Fiala vystoupil na konferenci Česko na křižovatce - Vize a strategie pro dalších 30 let, 1. září 2023, Praha. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Své vize a strategie pro vývoj české ekonomiky v dalších 30 letech dnes v Praze představili zástupci největších oborových svazů a firem v ČR. Konferenci Česko na křižovatce, kterou pořádala Hospodářská komora ČR (HK ČR), proslovem zahájil premiér Petr Fiala (ODS). Tuzemské hospodářství mají podle něj největší potenciál kupředu posunout strategické investice do dopravy, energetické infrastruktury, jádra, lithia, čipů a informačních technologií, jako je umělá inteligence. Uvedl, že na strategické projekty budou v příštích letech vynaloženy biliony korun. Z průzkumu mezi 1267 podniky v Česku, který na konferenci HK ČR odprezentovala, však vyplynulo, že 60 procent firem je k vývoji tuzemské ekonomiky skeptických. Podnikatelské organizace a iniciativy podle prezidenta HK ČR Zdeňka Zajíčka proto apelují na vládu, aby odstranila překážky, které brání zemi uskutečňovat strategické investice.

Fiala očekává, že v dalších týdnech a měsících se v rámci Výboru pro strategické investice odehrají dvě důležité diskuse. Jedna se bude týkat konkrétních legislativních změn, jež usnadní výstavbu dopravní, energetické a síťové infrastruktury. "Bylo by skvělé, kdyby tyto návrhy schválil Parlament už v první polovině příštího roku," uvedl. Druhá diskuse se podle něj musí zabývat otázkou konkrétního financování jednotlivých strategických projektů, v příštích letech půjde o biliony korun, dodal.

Cestu ve financování investic vidí v kombinaci prostředků z veřejného a soukromého sektoru nebo větším zapojení Národní rozvojové banky, řekl. Dvě předchozí vlády podle něj lehkovážně rušily jaderné tendry, a proto v dohledné době Česká republika nemůže počítat s energií z nových jaderných bloků, řekl. Kromě nutnosti investic do energetické infrastruktury Fiala zmínil také důležitost těžby lithia pro elektromobilitu nebo výroby čipů. Uvedl, že vláda nadále jedná s koncernem Volkswagen o tom, aby v Liních u Plzně vznikla továrna na výrobu automobilových baterií, takzvaná gigafactory. Pokud bude gigafactory v Evropě, bude to v Česku, řekl. Tuzemský trh ale trpí i nedostatkem pracovní síly, vláda proto aktuálně pracuje na tom, aby se Česko ročně otevřelo 20.000 novým kvalifikovaným zaměstnancům z okolních států, doplnil Fiala.

K budoucímu vývoji ekonomiky jsou skeptické téměř dvě třetiny českých firem. Nejčastěji očekávají její stagnaci nebo úpadek. Naopak optimismus vyjádřilo pouze sedm procent firem, vyplynulo z výše uvedeného průzkumu HK ČR. Pětina podniků podle něj vůbec nezaznamenala významnou činnost státu v oblasti strategických investic. Více než polovina společností se také domnívá, že strategické investice nejvíce brzdí dlouhé povolovací procesy. Chybějící vizi státu vidí jako problém 45 procent firem a složitou legislativu a neprovázaní se strategickými dokumenty státu pak 43 procent. Stát by měl podle podnikatelů prioritně investovat hlavně do vzdělávání, ale také do energetiky, dopravy, výzkumu, vývoje a inovací, zjistil průzkum.

Podnikatelské organizace a iniciativy podle Zajíčka požadují, aby vláda o strategických investicích jednala i s opozicí. Je to poprvé v historii, kdy se všechny tyto organizace a zaměstnavatelské svazy dohodly na společném postupu, aby se vize dokázaly naplnit, řekl. Česká republika podle něj potřebuje vládu, která bude myslet za hranice čtyřletého mandátu a také garanci, že strategické záměry nezůstanou jen na papíře, uvedl šéf HK ČR.