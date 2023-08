Většina čerpacích stanic v ČR dnes kvůli zvýšení spotřební daně zdražila naftu

Praha - Většina čerpacích stanic v Česku dnes kvůli zvýšení spotřební daně zdražila naftu. V Praze cena za litr stoupla i o více než dvě koruny. Dnešním dnem začíná v Česku platit zvýšení spotřební daně z nafty o 1,50 koruny na litr. Daň se tak vrací na úroveň platnou do loňského června. Podle analytika může cena nafty v příštích dvou týdnech vzrůst až o 3,30 Kč za litr oproti červencovým cenám. Vedle zvýšení spotřební daně se do ceny negativně promítne růst cen ropy a velkoobchodních marží.

Dnešní změnu ceny nafty potvrdilo několik sítí čerpacích stanic. Stanice MOL dnes přecenily naftu i kvůli výraznému nárůstu nákupní ceny, společnost Tank Ono zdražila naftu dnes odpoledne o dvě koruny za litr. Také podle společnosti Shell se zvýšení spotřební daně do koncové ceny paliva propíše. Indexové ceny společnosti Čepro, která provozuje síť čerpacích stanic EuroOil, k dnešnímu ránu vzrostly oproti sobotě o zhruba 1,80 Kč na 34,73 Kč na litr.

V Jihomoravském kraji většina pumpařů také zdražovala, na některých menších stanicích však stále prodávají starší zásoby nafty za nižší cenu. V pondělí obvykle cena nafty za litr nepřesahovala u pump 33 korun za litr, dnes ceny zjevně stouply a obvykle přesahují 34 korun na litr. Vedoucí čerpacích stanic uvedli, že rostou nákupní ceny nafty, zvyšování cen tak v příštích týdnech nebude zapříčiněno pouze vyšší spotřební daní z nafty.

Podle analytika společnosti Finlord Borise Tomčiaka teď na cenu nafty působí dva faktory. Zvýšení spotřební daně podle něj přidá na ceně 1,80 Kč na litr, růst cen ropy a velkoobchodních marží přidá 1,50 koruny na litru. "V horizontu dvou týdnů lze tedy u nafty očekávat zdražení o více než tři koruny na litr oproti úrovni na konci července," uvedl. Benzin podle jeho odhadu zdraží v příštích týdnech o více než korunu za litr.

Dražší benzin o několik desítek haléřů očekává také analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. U nafty lze podle něj v příštích týdnech očekávat zdražení o 2,50 Kč za litr oproti cenám v červenci. "Pokud se budou velkoobchodní ceny nafty dále zvyšovat a česká koruna oslabovat, tak samozřejmě ceny na čerpacích stanicích vzrostou výrazněji než o 2,50 Kč," dodal. Různé zdražování jednotlivých čerpacích stanic přičítá rozdílné obchodní politice jednotlivých čerpacích sítí a stanic.

Zdražení nafty o 1,80 Kč za litr očekává u všech čerpacích stanic předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček. Další možný růst cen lze podle něj očekávat v souvislosti s celoevropským zdražováním pohonných hmot, na které budou reagovat i české čerpací stanice. Mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula očekává kvůli poklesu výkonnosti české ekonomiky stagnaci či mírné snížení zájmu o naftu ve zbytku letošního roku.

Podle údajů společnosti CCS stál v pondělí litr nafty v ČR v průměru 33,24 Kč, což je o 63 haléřů víc než před týdnem. Současná cena nafty je nejvyšší zhruba za poslední dva a půl měsíce. Podobně je na tom i benzin, který byl naposledy dražší na konci dubna. Litr nejprodávanějšího Naturalu 95 podle CCS aktuálně průměrně v ČR stojí 37,89 koruny. Návrat sazby u nafty na původní úroveň znamená po započtení DPH v konečném součtu zdražení o 1,815 Kč na litr.

Snížená spotřební daň z nafty měla původně platit do konce letošního roku. Na původní úroveň se tak vrací o pět měsíců dřív. Vláda to zdůvodňuje hlavně zlevněním nafty a také snahou získat víc peněz do státního rozpočtu. Zvýšení sazby by mělo státu přinést za každý měsíc asi 800 milionů korun navíc, z toho 727 milionů korun by podle ministerstva financí mělo jít do státního rozpočtu a 73 milionů korun do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Ceny pohonných hmot loni začaly skokově narůstat po zahájení útoku ruské armády na Ukrajinu na konci února 2022. Letos pohonné hmoty nejprve od začátku února zlevňovaly, zhruba od konce května pozvolna stoupaly. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) již začátkem května řekl, že když vláda přišla loni se snížením spotřební daně, pohybovaly se ceny nafty kolem 44 korun za litr, zatímco letos se blížily 30 korunám za litr.