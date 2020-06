Většina Čechů vnímá opatření proti koronaviru jako přiměřená

Praha - Většina Čechů vnímá opatření státu proti epidemii koronaviru jako přiměřená a účinná. Nejvíce lidé oceňují práci zdravotníků, hasičů, policistů a vědců. Naopak nejhůře si podle nich vedly nadnárodní instituce, a to Evropská unie a Světová zdravotnická organizace (WHO). Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Sedm z deseti dotázaných považuje to, co stát udělal proti šíření koronaviru, za přiměřené. Necelá pětina považuje opatření za přehnaná, osm procent naopak za nedostatečná. "Z hlediska věku jako přiměřené počínání českého státu proti šíření koronaviru hodnotí častěji lidé ve věku od 65 let výše," uvedlo CVVM.

Za účinná pokládá opatření státu 86 procent populace, opačný názor má desetina dotázaných. "Lidé, kteří je pokládají za přiměřená, je zároveň častěji hodnotí jako účinná. Rovněž ti, kdo opatření státu vnímají jako přemrštěná, je ve zvýšené míře označují za rozhodně účinná," zjistili statistici.

Méně jednoznačné byly odpovědi na otázku, jak mnoho toho český stát dělá pro podporu ekonomiky. Za přiměřené označilo jeho kroky 52 procent lidí. Podle osmi procent dotázaných dělal stát příliš mnoho, ovšem téměř třetina lidí se naopak domnívá, že dělal v tomto směru příliš málo. Jako nedostatečné kroky státu na podporu ekonomiky častěji hodnotí muži, lidé ve věku od 18 do 44 let a absolventi vysokých škol.

Necelá polovina lidí považuje opatření na podporu ekonomiky za účinná, opačného názoru je 37 procent Čechů. Téměř pětina lidí se u této otázky nedokázala rozhodnout.

Činnost naprosté většiny institucí a skupin hodnotí Češi kladně. Zdravotníci získali 94 procent pozitivních hodnocení, hasiči 91 procent, policisté 87 procent a vědci 86 procent. Následují "obyčejní občané", armáda, hygienické stanice, ústřední krizový štáb, samospráva, vláda a média. Méně než poloviční podíl kladných hodnocení tak od Čechů získali pouze Evropská unie a WHO.

"Podrobnější analýza ukázala vyšší zastoupení kritického hodnocení u mužů v případě vlády, krizového štábu, WHO, EU a médií. WHO a EU jsou lépe hodnoceny ze strany lidí ve věku od 19 do 24 let," dodalo CVVM. Vysokoškoláci příznivěji hodnotili práci vědců, absolventi středních škol s maturitou lépe hodnotili činnost zdravotníků a HZS.

Průzkum se uskutečnil od 7. do 23. května a zúčastnilo se ho 1043 lidí.