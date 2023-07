Většina Čechů se kvůli inflaci dál bojí chudoby, meziročně jich ale mírně ubylo

Praha - V souvislosti s vývojem inflace se nadpoloviční většina Čechů podle agentury STEM stále obává chudoby či snížení životní úrovně a mnohé nutí vysoké ceny šetřit. V meziročním srovnání je jich ale méně. Počet lidí, kteří mají strach, že kvůli ekonomickému vývoji upadnou do chudoby, případně se jim neúnosně sníží životní úroveň, klesl o sedm procentních bodů na 58 procent. Utrácení peněz z uvedeného důvodu omezuje podle své výpovědi 77 procent lidí, to je o tři procenta méně než před rokem. Vyplynulo to z květnového průzkumu STEM, který má ČTK k dispozici.

Čtyři pětiny občanů si podle průzkumu myslí, že vláda se dostatečně nesnaží, aby zabránila výraznému nárůstu chudoby v ČR. Proti loňskému roku se počet takto smýšlejících snížil o tři procentní body.

STEM udělal průzkum mezi tisícovkou lidí starších 18 let v době od 18. do 29. května. Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku v tomto měsíci podle Českého statistického úřadu zpomalil na 11,1 procenta z dubnových 12,7 procenta. Meziměsíčně ceny stouply o 0,3 procenta. Loni v květnu byla meziroční inflace ve výši 16 procent.

"Míra obav z chudoby či neúměrného snížení životní úrovně je do velké míry závislá na příjmové situaci domácnosti. Čím jsou domácnosti hůře zajištěny, tím jsou jejich obavy z chudoby častější. Zatímco dobře zajištěné osoby se obávají snížení životní úrovně v 25 procentech případů, mezi špatně zajištěnými a chudými lidmi tuto obavu vyjadřuje de facto každý," uvedl ředitel STEM Martin Buchtík.

Podle STEM ale i domácnosti, které se považují za dobře zajištěné, nutí zvyšující se ceny, zejména energií, šetřit. V průzkumu to uvedlo 44 procent velmi dobře a solidně zajištěných respondentů. Mezi průměrně zajištěnými šetří podle zjištění STEM 90 procent dotázaných a mezi špatně zajištěnými a chudými obyvateli 95 procent dotázaných.

"Kroky vlády směřující k potírání chudoby v ČR jsou hodnoceny skepticky všemi příjmovými skupiny obyvatel," doplnili autoři průzkumu.