Větší využití vodíku sníží energetickou závislost na Rusku, míní ministři

Praha - Česko bude podporovat větší využití vodíku v průmyslu, mohlo by to snížit energetickou závislost na Rusku: Na dnešní konferenci Česko-německý vodíkový den to uvedli ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Vodík by podle nich měl pomoci zejména v dopravě a chemickém průmyslu.

Podle Síkely je v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině nutné efektivně využívat každý energetický zdroj, který by mohl snížit závislost Česka i Evropy na Rusku. "A vodík je velmi perspektivním energetickým nosičem, který budeme podporovat. Vodík chceme využívat hlavně v oblastech, kde je jeho nasazení efektivní. To je hlavně dálková doprava a chemický průmysl a tam, kde neexistuje jiná náhrada fosilních paliv, uvedl Síkela.

Širší využití vodíku vidí jako jedno z možných řešení snižování energetické závislosti na Rusku i Lipavský. "Válka na Ukrajině vyvolaná neodůvodněnou ruskou agresí nám názorně ukázala, že země nesmí být vydíratelné, a že tudíž musí disponovat nezávislými zdroji energie. Vodík je jedním z řešení," řekl. Připomněl, že vodík je zároveň tzv. čistým zdrojem energie, jeho využití by pomohlo i ke snížení emisí skleníkových plynů.

Přechod na vodíkovou ekonomiku by podle nich měl přispět k větší diverzifikaci regionů, odkud evropské země dovážejí energie. Podle šéfa České vodíkové technologické platformy (HYTEP) Aleše Doucka by se jedním z významných výrobců a dodavatelů zeleného vodíku, vyráběného elektrolýzou štěpením vody za využití obnovitelnými zdroji energie, mohla v budoucnu stát i Ukrajina. To by podle něj přispělo i k obnově její poválečné ekonomiky.

Minulá vláda Andreje Babiše (ANO) schválila loni v červenci vodíkovou strategii ČR, která má podpořit výrobu, využití, dopravu a skladování vodíku v energetice, průmyslu a dopravě. Strategie je založená na čtyřech pilířích: výrobě nízkouhlíkového vodíku, využití nízkouhlíkového vodíku, dopravě a skladování vodíku, vodíkových technologiích. V souladu s evropskou vodíkovou strategií je rozdělena na etapy do roku 2025, 2030 a 2050.

Česko-německý vodíkový den se dnes koná poprvé, je zároveň součástí konference Hydrogen Days, která potrvá do pátku. Akce se věnuje zejména společným projektům a strategii obou zemí při využití vodíku v ekonomice. Jedním z takových projektů by se podle německého velvyslance v ČR Andrease Künna mohla stát přeměna hnědouhelných polí u hranic na solární parky vyrábějící zelený vodík.