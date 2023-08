Větší otevření Benešovy vily v S. Ústí pro veřejnost premiér Fiala vítá

Sezimovo Ústí (Táborsko ) - Větší otevření Benešovy vily v Sezimově Ústí na Táborsku pro veřejnost premiér Petr Fiala (ODS) vítá. Podle něj tím plní přání Benešovy manželky Hany, která chtěla, aby objekt hlavně sloužil lidem. Fiala to dnes řekl novinářům při návštěvě v Sezimově Ústí. Vila je letos poprvé otevřená od července do září pro veřejnost šest dní v týdnu. Návštěvníci se navíc nemusí na prohlídku předem registrovat.

Fotogalerie

"Jsem rád, že se nám to podařilo uskutečnit a také mám velkou radost z toho, že na to reaguje pozitivně veřejnost a chodí sem lidé. Jen za červenec sem přišlo 3500 návštěvníků a i dnes jsem se tady s řadou lidí potkal ... Je určitě dobře, že vila je přístupná veřejnosti, protože je to místo, kde se odehrávala v minulosti řada politických rozhodnutí a je to místo spjaté s životem druhého československého prezidenta Edvarda Beneše," uvedl Fiala.

V minulých letech mohli lidé navštívit komplex u řeky Lužnice jen v několika určených dnech. Mimo jiné šlo například o státní svátky. Rozšíření návštěvních dnů Benešovy vily není jedinou letošní změnou. V první polovině roku byl odstraněn bazén, který na zahraně vily vznikl při necitlivé rekonstrukci v letech 1977 a 1978. Cílem likvidace bazénu a souvisejících stavebních prací bylo navrátit parku původní ráz, jaký měl v dobách, kdy ve vile manželé Benešovi pobývali.

Rozšíření návštěvních dnů ale vedlo i k tomu, že vilu nemůže tolik využívat právě Fiala, jenž na to má jako premiér nárok. "Nemám moc sklon ani chuť využívat veřejné budovy k soukromým účelům. Je to dáno mým osobním nastavením. Myslím si, že přesně tohle je místo, které nemá sloužit nějaké soukromé rekreaci, ale má sloužit veřejnosti," uvedl.

Vila Hany a Edvarda Benešových byla postavena mezi lety 1930 a 1931 ve stylu jihofrancouzských venkovských sídel podle návrhu architekta Petra Kropáčka. Od roku 1990 ji spravuje Úřad vlády ČR. V současnosti slouží jednak k reprezentačním účelům, ale především jako památník manželů Benešových, kteří našli v areálu rozlehlého anglického parku i místo posledního odpočinku.