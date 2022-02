Větrné počasí zůstane v ČR i o víkendu, občas i zaprší a bude relativně teplo

Ilustrační foto - Asi tři desítky výjezdů měli v noci na 17. února 2022 hasiči v Karlovarském kraji kvúli větru. Odstraňovali stromy, které padly na silnice, někde i na domy či auta. V Karlových Varech v ulici Závodní havarovalo velitelské auto hasičů (na snímku), které jelo k zásahu. Narazilo do stromu, který spadl přímo před projíždějící vozidlo.

Ilustrační foto - Asi tři desítky výjezdů měli v noci na 17. února 2022 hasiči v Karlovarském kraji kvúli větru. Odstraňovali stromy, které padly na silnice, někde i na domy či auta. V Karlových Varech v ulici Závodní havarovalo velitelské auto hasičů (na snímku), které jelo k zásahu. Narazilo do stromu, který spadl přímo před projíždějící vozidlo. ČTK/Facebook/HZSKarlovarského kraje

Praha - Větrné a relativně teplé počasí s občasnými srážkami má panovat v Česku i o nadcházejícím víkendu. Noční teploty se dostanou pod bod mrazu jen sporadicky a přes den bude mezi pěti až 11 stupni Celsia, vítr ale může v nárazech opět dosahovat až rychlosti 90 kilometrů v hodině, na horách může být i silnější. Občas zaprší, na horách se má střídat sněžení s deštěm. Vyplynulo to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a jeho informací na facebooku.

Silný vítr zasáhl většinu území Česka v noci na dnešek a zkomplikoval dopravu a dodávky elektrického proudu. V nižších polohách měl dnes ráno většinou rychlost do 90 kilometrů v hodině, na Sněžce ale meteorologové naměřili náraz o rychlosti 181 kilometrů v hodině, což odpovídá síle orkánu. Varování meteorologů před silným větrem platí pro celou zemi do dnešní půlnoci. Nicméně větrno bude v zemi podle meteorologů až do konce týdne.

V sobotu mají nárazy větru podle předpovědi ČHMÚ opět dosáhnout až 90 kilometrů v hodině, na horách ojediněle kolem 110 kilometrů v hodině. Večer by měl vítr částečně slábnout. V neděli by pak měly být poryvy větru o něco slabší než v sobotu, do 70 kilometrů v hodině, na horách kolem 90 kilometrů v hodině.

Nejnižší noční teploty se v sobotu dostanou k jednomu stupni nad nulou, v neděli by mohly spadnout níže, na minus jeden stupeň. Přes den bude ale po oba víkendové dny až devět stupňů, přičemž tepleji bude na jižní Moravě, kde může být až 11 stupňů. Počasí ale bude spíše zatažené a deštivé, ve vyšších polohách budou srážky postupně sněhové.