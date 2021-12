Veterináři zlikvidují 1500 hus z Rybářství N.Hrady, část chovu zůstane

Údolí (Českobudějovicko) - Veterináři dnes u rybníka Velebil na Českobudějovicku a dalších místech zlikvidovali ptáky z několika hejn firmy Rybářství Nové Hrady, u nichž se prokázala ptačí chřipka. Jde o jediný šlechtitelský chov hus v Česku. Po žádosti chovatele vybrali veterináři 420 hus z několika linií a hejn, které zatím ušetří, aby zůstalo šlechtění zachované. Původně měli veterináři utratit 1900 ptáků. ČTK to dnes řekl ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba. Podle Rybářství Nové Hrady by mohl chov pokračovat. Veterináři řeší, zda půjde použít vakcínu proti ptačí chřipce.

Jde o typ ptačí chřipky přenosný na člověka. Veterináři dnes také potvrdili nové ohnisko ptačí chřipky v malochovu v Českých Budějovicích. Jde o typ H5N1. Malochov slepic, kde se nákaza prokázala, je v Husově kolonii. V chovu bylo 60 slepic, asi dvacet jich uhynulo. Veterináři vymezí ochranná pásma, řekli dnes ČTK Kouba a mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Novohradské rybářství veterináře požádalo, aby zmírnili opatření. "Z důvodu, že jsou to chovné kusy, velice cenné pro další chov. Tak jsme celou situaci zvážili a vybrali 420 kusů, několik linií, které jsou opravdu cenné. Jedná se o genetickou rezervu, tak se ještě snažíme zachránit, co se dá. Vyselektovali se chovní jedinci, kteří jsou významní pro šlechtění linií, aby se chov nezlikvidoval celý. Vybrali se v poměru jedna ku třem co se týče pohlaví, asi 420 kusů, které budeme nadále pozorovat. Zatím jsou bez klinických příznaků onemocnění. Budeme je testovat, zatím zkoušíme ponechat tu rezervu, aby mohlo šlechtění pokračovat dál," řekl Kouba. K žádosti rybářů se podle něj připojila i drůbežářská unie.

V listopadu utratili veterináři v chovu rybářství kolem 2600 ptáků. Jde o jediný šlechtitelský chov hus v Česku s padesátiletou tradicí. Chov čítal 5000 ptáků. Ředitel Rybářství Nové Hrady Lubomír Zvonař dnes ČTK řekl, že chov by mohl pokračovat. "Chov snad bude moci nějak pokračovat, ale jaro je ještě daleko. V současné době máme to hejno zavřené, pod přísnou kontrolou. Chov by se mohl zachovat, že by se nevytloukly linie a dál by to šlo namnožit," řekl ředitel. Vedle hejna genetické rezervy 420 hus má firma ještě jedno hejno 400 hus, jehož výsledky na ptačí chřipku jsou negativní. Škody zatím firma nesčítala.

Ptačí chřipku H5N1 potvrdili veterináři u čtyř hejn hus domácích chovaných na třech rybnících: Kachním, Jakulském a rybníku Velebil u Nových Hradů. V chovu, jejž provozuje Rybářství Nové Hrady, se ptačí chřipka prokázala letos poprvé 19. listopadu. Veterináři tam postupně utratili přes 2600 ptáků, hus a kachen. Nákazu tam zřejmě zavlekli volně žijící ptáci.

"Možná, že to dopadne dobře, že si (husy vyčleněné na rezervu) vytvoří protilátky. Státní veterinární správa teď jedná o tom, jestli by se dala použít nouzová vakcinace. Zatím nevíme, jaká vakcína by se použila, jestli vůbec existuje taková, která by byla pro tento chov vhodná," řekl Kouba. V hale, kde dnes ptáky utráceli, nalezli asi 40 uhynulých hus. Podle Kouby je Jihočeský kraj choulostivý na ptačí chřipku, protože je tam hodně rybníků, kde se nákaza snadno přenese od volně žijících ptáků.

Proti původnímu plánu rozložit likvidaci ptáků do dvou dní je veterináři stihnou všechny utratit dnes. "Jde to rychleji, protože máme velké bomby (na plyn), může se pustit ve větším množství," řekl Kouba.

Veterináři potvrdili minulý týden nové ohnisko ptačí chřipky také v malochovu drůbeže ve vesnici Řečice, jež patří pod Blatnou. V tříkilometrovém ochranném pásmu je i velkochov firmy Blatenská ryba. Jinde se tam nákaza zatím neprokázala, řekl Kouba.

V ČR letos veterináři utratili zhruba čtvrt milionu ptáků.