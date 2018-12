Praha - Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) letos zkontrolují zhruba 30 procent pouličních prodejců vánočních kaprů. Správa eviduje k 19. prosinci téměř 2400 prodejních míst, což je o zhruba sto méně než loni. Při kontrolách se zaměří zejména na zacházení s živými rybami a na hygienické podmínky prodeje. Při dnešní kontrole prodeje ryb v Praze to uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Nejvíc prodejců kaprů - 338, je letos v Jihomoravském kraji, v Moravskoslezském kraji je jich 329. "Veškeré činnosti spojené s prodejem ryb se musí provádět v odpovídajících hygienických podmínkách. Rovněž podmínky welfare (životní pohoda hospodářských zvířat) musí být při prodeji dodrženy, kádě musí obsahovat čerstvou protékající nebo okysličovanou vodu a nesmějí být přeplněny," uvedl Semerád.

Například pracovní deska, na které prodejci zabíjejí, kuchají a porcují ryby, musí být čistitelná a dezinfikovatelná. Povinnou součástí výbavy jsou nože, palička na omračování ryb a stěrky. Povinný je dostatečný přívod pitné vody k omývání pracovního pultu a odvod odpadní vody do kanalizace. V souladu s příslušnou legislativou, zejména zákonem na ochranu zvířat proti týrání, se ryby musejí usmrcovat.

"Pouliční stánkový prodej kaprů představuje zbytečné utrpení - ať už při přepravě, přechovávání ryb v často přeplněných nádržích nebo dokonce při prodeji živých kaprů do domácností a neodborném usmrcování," tvrdí zástupkyně společnosti Compassion in World Farming v ČR Romana Šonková. Organizace se snaží, aby se změnila legislativa i při zpracovávání dalších živých ryb. Požaduje například dodržování omráčení ryb před jejich zabitím. Podle ní se však často na rybích farmách ryby jen vytáhnou z vody a ususí se na souši. Variantou je údajně i zabíjení ponořením ryb do směsi ledu a vody a jejich následné umrznutí.

Loni zkontrolovali veterinární inspektoři přes 900 prodejních míst. Nedostatky zjistili ve 2,4 procenta případů, což představovalo v meziročním srovnání mírné zlepšení. Pozitivní podle SVS je, že převládaly závady administrativního charakteru. Nejčastějším nedostatkem bylo nesplnění povinnosti nahlásit předem zahájení prodeje krajské veterinární správě, druhou nejčastější závadou byly chybějící doklady o původu zboží.

Většina rybářství letos kvůli suchu zdražila. Ceny se liší podle regionu, nejnižší budou v jižních Čechách. Rybářství Třeboň, největší producent sladkovodních ryb v Evropě, účtuje velkoobchodním odběratelům koncovou cenu při vánočním prodeji u stánků kolem 100 korun za kilogram kapra a 110 korun za výběrového. Meziroční nárůst je sedm až deset procent.