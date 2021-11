Veterináři začali v jihočeském Byňově utrácet 1000 ptáků kvůli ptačí chřipce

Nové Hrady (Českobudějovicko) - Veterináři dnes začali utrácet 700 hus a 300 kachen v komerčním chovu hus u jihočeského Byňova, kde se potvrdilo další ohnisko ptačí chřipky. Z asi 700 hus tam uhynulo zhruba 70 ptáků. Jde o vysoce patogenní virus H5N1, který je potenciálně přenosný na člověka. V Byňově je jediný šlechtitelský chov hus v ČR, v jeho genové rezervě se zatím virus neprokázal, řekli novinářům veterináři.

Veterináři utratí ptáky pomocí kysličníku uhličitého. "V podstatě se uspí. Je tu bohužel prokázaný typ H5N1 ptačí chřipky, agresivní typ, vysoce patogenní. Nákaza se prokázala 18. listopadu, je to plemenný chov hus. Odebrali jsme vzorky z ostatních hejn, zatím jsou všechny výsledky negativní. Máme tady jeden chov, který navazuje na tento (zasažený) chov, na Jakulském rybníku, je to genová rezerva české husy, tam jsou výsledky zatím negativní," řekl ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba.

V chovu plemenných hus u Byňovského rybníka bylo původně 700 hus. Firma je chová ve volném zasíťovaném výběhu s přístupem na rybník. Uhynulo téměř 70 ptáků, drůbež se zřejmě nakazila od volně žijících ptáků. Chov s asi 5000 ptáky provozuje Rybářství Nové Hrady.

"Jsou zvýšená hygienická opatření, aby se to nedostalo do dalších chovů. Pokud to zůstane jen u tohoto chovu, doufáme, že šlechtitelský chov přežije. Zatím jsou napadené mladé chovné husy, ale rodičovské a prarodičovské chovy jsou zatím bez problémů. Zřejmě se (husy) nakazily od volně žijících ptáků; na Byňovský rybník přiletělo teď sto kormoránů, divoké kachny," řekl ČTK ředitel Rybářství Nové Hrady Lubomír Zvonař. Minulý týden řekl, že když se ptačí chřipka prokáže v chovech plošně, budou dopady nedozírné.

Dnešní zásah potrvá několik hodin. Na místě pomáhá 36 hasičů. "Musíme se postarat o všechny lidi, kteří v ohnisku zasahují, co se týká jejich oblečení, likvidace obleků, vyčištění masek, bot," řekl ředitel jihočeských hasičů Lubomír Bureš. Musí také omýt a vyčistit veškerou techniku, která bude ohnisko opouštět, a odčerpat kontaminovanou vodu z fólií.

V jižních Čechách se naposledy potvrdila ptačí chřipka v polovině listopadu, v malochovu v Dolní Lhotě u Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku. Veterináři tam proto vyhlásili ochranná pásma: v tříkilometrovém jsou dva velkochovy, kde je přes 100.000 ptáků. Porážka a zpracování zvířat z těchto chovů budou mít přísnější pravidla, řekl Kouba.

V Evropě roste počet nových ohnisek ptačí chřipky, a to jak u volně žijících ptáků, tak v chovech. V ČR letos veterináři utratili už zhruba čtvrt milionu ptáků, nemoc citelně zasáhla chovy kachen firmy Perena. Naposled začátkem listopadu utratili veterináři drůbež na farmě v Rohozné na Jihlavsku, postižené ptačí chřipkou. Šlo hlavně o chovné husy a husy vykrmené na svátek svatého Martina. Na farmě bylo 5000 kusů drůbeže.