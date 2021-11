Veterináři vybijí stovky hus u Nových Hradů kvůli ptačí chřipce

Praha - Veterináři potvrdili další ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu hus se 700 ptáky u jihočeského Byňova, který je součástí Nových Hradů na Českobudějovicku. Uhynulo tam zhruba 70 hus, zbytek veterináři utratí. ČTK to dnes sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Jde o vysoce patogenní virus H5N1, který je potenciálně přenosný na člověka. V Byňově je jediný šlechtitelský chov hus v ČR, provozuje ho Rybářství Nové Hrady. V chovu je asi 5000 ptáků. Když se ptačí chřipka prokáže v chovech plošně, budou dopady nedozírné, řekl dnes ČTK ředitel Rybářství Nové Hrady Lubomír Zvonař. Veterináři vybijí stovky hus v pondělí 22. listopadu.

"V komerčním chovu plemenných hus, který se nachází u Byňovského rybníka, se původně nacházelo 700 kusů hus. Husy jsou chovány ve volném zasíťovaném výběhu s přístupem na rybník. Chovatel krajské veterinární správě nahlásil zvýšený úhyn hus, a to téměř 70 ptáků, proto bylo hejno okamžitě uzavřeno do vnitřních prostor hospodářství," uvedl mluvčí. Drůbež se podle něj nejspíš nakazila od volně žijících ptáků.

Na Byňovském rybníku je podle veterinářů asi 700 hus, jež hynou. Vedle je Jakulský rybník, kde je asi 300 ptáků, tam se zatím vir neprokázal, řekl ČTK ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba. "Pro chov to znamená dost velký problém. Dělaly se výtěry, vyšetřili jsme kontaktní chovy a na základě výsledků uvidíme, jak budeme postupovat dál. Prostředí se ošetří, a když tam minimálně tři týdny od utrácení nic nebude a chov bude vyčištěný, tak by se mohl naskladnit novými jedinci hus. Ale počítají s tím až po jaru, že by naskladňovali," řekl Kouba.

V jihočeském Byňově je jediný šlechtitelský chov hus v Česku, v chovu je kolem 5000 ptáků. "Zatím by se to dalo ještě zvládnout, ale záleží, jak dopadnou další odběry, které dnes udělali veterináři. Dopady do chodu budou nedozírné, padesát let šlechtitelské práce vniveč. Uvidíme, jak to bude dál, bude se postupovat po jednotlivých hejnech," řekl Zvonař.

Šlechtění hus v Byňově začalo v roce 1970. V chovném hejnu bývá od 5500 do 6000 kusů, asi 5000 hus a 1000 houserů. Chov se obměňuje po čtyřech až pěti letech. Na sezonu mívá farma připraveno kolem 16 násad, v každé je od 8000 do 12.000 vajec.

Kolem ohniska veterináři vytyčí ochranné a dozorové pásmo, kde budou omezeny přesuny drůbeže a zakázány chovatelské hromadné akce. Současné ohnisko u Byňova je letošní 42. Veterináři vyzvali všechny chovatele drůbeže, aby dodržovali zásady biologické bezpečnosti.

Letos na jaře veterináři kvůli ptačí chřipce vybili zhruba čtvrt milionu ptáků, nemoc citelně zasáhla chovy kachen firmy Perena. Počet nových ohnisek ptačí chřipky, a to jak u volně žijících ptáků, tak v chovech, narůstá v celé Evropě.