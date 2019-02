Praha - Z Polska bylo do České republiky dovezeno dalších 1164 kilogramů hovězího masa, které může být nakažené salmonelou. Maso pochází ze stejné šarže a místa jako již dříve dovezených 700 kilogramů masa, ve kterém testy odhalily tyto bakterie. V České televizi to řekl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Veterináři nyní zjišťují, kam se maso v Česku dostalo. Kontrolní testy, které si nechal vypracovat Agrofert, který první zásilku do ČR dovezl, dopadly negativně, sdělil ČTK mluvčí koncernu Karel Hanzelka.

O dodávce podezřelého masa informovali polští veterináři prostřednictvím systému rychlého varování RASFF, uvedl Semerád. Maso se podle něj dostalo do skladu společnosti Alda Foods s.r.o. "Krajská veterinární správa nyní zahájila šetření, abychom zjistili, kam všude to maso odešlo," dodal.

Od chvíle, kdy vypukla aféra s polským hovězím, kdy se měly na jatkách v Mazovském vojvodství zabíjet nemocné krávy, odebrali čeští veterináři 198 vzorků masa, k neděli jich bylo vyšetřeno 114, z toho byl jeden pozitivní. Kvůli němu poté ČR zavedla mimořádná veterinární opatření, hovězí maso z Polska od čtvrtka nesmí být uváděno na trh před kontrolou v akreditované laboratoři na bakterie salmonel. Jak řekl Semerád, nová zásilka přišla do ČR ještě před platností mimořádných opatření.

Navíc nemusí být všechno maso v zásilce nutně nakažené salmonelou. "Mohu potvrdit, že námi zadané testy byly negativní. Testy prováděla tatáž akreditovaná státní laboratoř, která minulý týden v jiném vzorku masa ze stejné šarže salmonelu objevila. Původní testy nijak nezpochybňujeme," řekl ČTK Hanzelka z Agrofertu.

Veterináři postupovali podle něj podle legislativy. "Celá zásilka přišla jako jedna šarže a dle platné legislativy musela být označena jako závadná a podle toho s ní následně bylo i naloženo. Zásilka měla téměř 700 kilogramů a obsahovala zvlášť zabalené spodní hovězí šály přibližně z 50 kusů dobytka," vysvětluje Hanzelka. Balení ve vakuových sáčcích a následně v kartonech podle něj vylučuje možnost kontaminace při přepravě nebo při skladování. "K pochybení tudíž muselo dojít už u výrobce. Stále trváme na tom, že jsme v případu v roli poškozeného a chceme po polském dodavateli objasnění. Přerušili jsme spolupráci a nelze vyloučit ani její úplné ukončení," uzavřel. Dodavatelem masa se salmonelou byla polská firma Zaklad Przemyslu Miesnego Biernacki.

Proti zavádění mimořádných opatření se vyslovuje polská strana. Mluvčí Evropské komise v minulém týdnu uvedla, že je na ČR, aby podnikla opatření proti potravinám, u nichž existuje podezření, že mohou ohrozit zdraví. Dodala ale, že tyto kroky musí být přiměřené a po předchozím vyhodnocení.

Z původní 700kilové zásilky putovalo 40 kg masa na Slovensko. Bratislava v minulém týdnu také zavedla opatření, kdy vzorky z každé zásilky masa budou až do odvolání před uvedením na trh kontrolovat veterináři.