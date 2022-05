Veterináři se budou zabývat chováním zaměstnanců jatek v Hraběticích

Hrabětice (Znojemsko) - Aktivisté ze spolku Zvířata nejíme v neděli večer zveřejnili záběry z jatek v Hraběticích na Znojemsku, na nichž zaměstnanci hrubě zacházejí se zvířaty. Při vykládce z nákladních aut do prasat či krav kopou, dávají jim elektrošoky, prasata vypadávají z auta na rampu a jeden ze zaměstnanců radí druhému, jak má seleti šlápnout na hlavu. Jde téměř o pětiminutový sestřih záběrů sbíraných v delším časovém období.

Mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer ČTK řekl, že se tím bude organizace dohlížející na správné zacházení se zvířaty zabývat a během dne vydá obsáhlejší vyjádření k této situaci. Zaměstnanec jatek, který se do telefonu odmítl představit, ČTK řekl, že jde o dva roky staré záběry, že vše je vyřešené a víc k tomu nemá co říct a poté zavěsil telefon.

Aktivisté dnes ráno přímo před jatkami proti hrubému zacházení se zvířaty protestovali. Na místě byla i policie, ale zasahovat nemusela a jen akci monitorovala. "Po deváté hodině se účastníci rozcházeli, na místě jich bylo 22. Názor vyjádřili pokojnou formou bez narušení veřejného pořádku," řekl ČTK mluvčí policie David Chaloupka.

Jatka provozuje firma Intramo Znojmo. Aktivisté sestřihaná videa umístili na internetu, aby si je lidé mohli prohlédnout. "Záběry byly pořízeny v průběhu několika měsíců, což dokazuje, že brutální zacházení zaměstnanců se zvířaty je zde běžnou normou," uvedla Martina Žabenská ze spolku Zvířata nejíme. Spolek dlouhodobě usiluje o to, aby byly povinně na všech jatkách zavedené kamerové systémy, které by sice vždy nezabránily hrubému chování zaměstnanců, ale jejich chování by bylo pod veřejnou kontrolou. Petice, kterou mohou lidé podepisovat, má aktuálně 24.000 podpisů.

Veterináři kontrolují jatka pravidelně a obvykle na některých z nich naleznou porušení předpisů. Při intenzivní kontrole téměř všech jatek v ČR v roce 2019 našli veterináři pochybení na devíti procentech z nich.