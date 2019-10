Veterináři mají Tomana o kontrolách jatek informovat do týdne

Praha - Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) čeká do týdne sdělení ředitele Státní veterinární správy (SVS) Zbyňka Semeráda o výsledcích kontrol a přijatých opatřeních kvůli videu, kde je vidět kopání do zvířat na jatkách ve Všeticích. Novinářům to řekl ve Sněmovně. Chování zachycené na záběrech odsoudil a zopakoval, že stát chystá kontrolu všech jatek v Česku.

Jednatel firmy Jokoma, která jatka ve Všeticích provozuje, v úterý ČTK potvrdil, že video pochází z tamního závodu. Jde podle něj však o pochybení jednotlivce, nikoliv běžnou praxi. Veterináři oznámili, že podali na jatka trestní oznámení kvůli podezření z týrání zvířat.

Toman dnes řekl, že jednání se zvířaty, které zachycuje video, jednoznačně odmítá. "Byly to hrozné záběry. Nařídil jsem provedení kontrol ve všech jatkách, jak se dodržuje veterinární zákon," uvedl. Ředitele SVS požádal, aby vyvodil důsledky ve středočeské krajské veterinární správě. "A také, aby zkontroloval všechny dodavatele zvířat na ta jatka. Je to soubor opatření, předpokládám, že ředitel mi dá do týdne informaci ohledně kontrol a navržených opatření," dodal.

SVS v úterý uvedla, že případ začala prošetřovat hned po zhlédnutí videa. "Legislativa mimo jiné omezuje například míru používání elektrických pohaněčů. V rozporu se zásadami etického chování ke zvířatům na jatkách je také vláčení zvířat a kopání do nich, jehož se personál na videu dopouští," uvedl mluvčí SVS Petr Vorlíček. Podle Semeráda se v případě zjištění pochybení vyvodí důsledky vůči inspektorům, kteří měli jatka kontrolovat.

Podle Lukáše Vincoura, který video zveřejnil, jde o záběry z letošního léta. "Dochází k tomu, že používají elektrické pohaněče na místa, kde nesmějí, jako jsou hlava a záda. Pak je tam tahání zraněného zvířete za hlavu," popsal. Vincourova skupina se snaží prosadit, aby byly na českých jatkách povinné kamery, které by podobné excesy zachytily.