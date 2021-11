Veterináři kvůli chřipce zakázali chov drůbeže pod širým nebem

Praha - Veterináři zakázali kvůli ptačí chřipce chov drůbeže pod širým nebem, musí se umisťovat do budov. Výjimku má chov holubů a běžců, jako jsou pštrosi, informoval ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Nařízení SVS vydala prostřednictvím mimořádných veterinárních opatření. Za jejich nedodržení hrozí až dvoumilionová pokuta pro podnikající a právnické osoby, u fyzických osob je pokuta do 100.000 korun.

Všichni chovatelé drůbeže pak musí podávat ptákům vodu uvnitř hospodářské budovy, případně pod přístřeškem, který zabrání kontaminaci vody výkaly volně žijících ptáků. Pokud registrovaní chovatelé nebudou mít možnost umístit ptáky do budov, musí o tom neprodleně informovat veterináře, dodal mluvčí. Chovatelé se obecně musí registrovat, pokud mají hejna s více jak 100 ks drůbeže, produkující násadová vejce, či hejna nosnic produkující vejce uváděná na trh, či je jejich hejno větší než 500 kusů, či mají líheň s kapacitou nad 1000 kusů násadových vajec.

Podle předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriely Dlouhé se ve venkovních výbězích a v ekologickém zemědělství v komerčních chovech nachází zhruba 100.000 nosnic a část chovů vodní drůbeže. Větší chovatelé mají nosnice preventivně uzavřené už od prvních výskytů ptačí chřipky v podzimní vlně. "Navíc v zimním období nosnice venkovních výběhu nevyužívají nebo pouze omezenou dobu z důvodu chladného a deštivého počasí," doplnila předsedkyně. Unie podle ní toto opatření vítá, obává se dalšího šíření nemoci. "Vydaná opatření budou mít spíše vliv na drobnochovatele drůbeže, kteří mají drůbež venku a nedodržují tak striktně zásady biologické bezpečnosti jako v komerčních chovech," dodala.

Státní správa apeluje na chovatele, aby nařízení dodržovali. "Žádáme je také o dodržování zásad biologické bezpečnosti v chovech, a aby neprodleně hlásili krajským veterinárním správám případné změny zdravotního stavu či zvýšené úhyny ve svých chovech," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) se spotřebitelé nemusí obávat nákupu vajíček nebo drůbežího masa. "Nikde na světě se dosud neprokázal přenos ptačí chřipky konzumací živočišných produktů. U českého masa a vajec máme navíc celý proces výroby pod trvalým dohledem, od chovu, přes jatka až na pulty obchodů," sdělil ministr.

V Evropě přibývá ohnisek ptačí chřipky. V ČR letos veterináři utratili už zhruba čtvrt milionu ptáků, nemoc citelně zasáhla chovy kachen firmy Perena. Od konce září se v českých chovech potvrdilo pět ohnisek nemoci. Ve většině případů vyšetření prokázalo vysoce patogenní variantu subtypu H5N1, která může být potenciálně přenosná na člověka.

Veterináři začali utrácet 1050 hus s ptačí chřipkou

Veterináři začali utrácet 1050 hus v komerčním chovu u rybníka Velebil poblíž Údolí u Nových Hradů. U dvou hejn chovných hus na rybníce se potvrdila ptačí chřipka. Dnes by se mělo prokázat, zda jde o vysoce patogenní virus, podle toho přijmou veterináři další opatření, řekla dnes ČTK Lucie Filásová z jihočeské veterinární správy.

Chovy čítající 5000 ptáků patří firmě Rybářství Nové Hrady, v jejímž chovu v Byňově se minulý týden potvrdila ptačí chřipka a veterináři tam 22. listopadu utratili asi 1000 ptáků. V Byňově šlo o vysoce patogenní virus H5N1, který je potenciálně přenosný na člověka. Rybářství Nové Hrady přesunulo nově všechnu drůbež do hal, uvedla Filásová.

Ptáci, jež dnes veterináři vybijí, byli ve dvou halách. "Budou se utrácet plynem v kontejnerech," řekla Filásová. Zásah potrvá zhruba do 13:00, potom se drůbež odveze do asanačního podniku.

Nákazu do chovu zřejmě zanesli volně žijící ptáci, stejně jako v Byňově. "Máme i informaci od chovatele, že se na rybníky stahuje hodně divokých kachen. Ještě než se nákaza potvrdila, byli (chovaní) ptáci venku ve výběhu, to láká i volně žijící ptáky. A jak začíná mráz, stahují se na rybníky k ptákům chovaným v halách," řekla Filásová. Krmivo a vodu podávali chovatelé uvnitř, ale nákaza se podle Filásové šíří hlavně trusem, ve vodě. "V současnosti chovatel uzavřel všechny husy i kachny do hal," doplnila veterinářka.

V Byňově je jediný šlechtitelský chov hus v ČR, v jeho genové rezervě se zatím virus neprokázal. Veterináři odebrali vzorky u deseti různých hejn, vyjma Velebilu jsou výsledky negativní. Zatím není zřejmé, zda jde, jako v případě ptáků z Byňova, o vysoce patogenní virus H5N1. Až to bude jasné, přijmou veterináři další opatření. Když bude virus vysoce patogenní, posune se podle Filásové ochranné pásmo o tři kilometry na západ, případně veterináři vyšetří další chovy a informují obce. Mimořádná opatření kolem ohnisek potrvají minimálně několik týdnů.

Rybářství Nové Hrady doufá, že šlechtitelský chov přežije. "Zatím jsou napadené mladé chovné husy, ale rodičovské a prarodičovské chovy jsou bez problémů," řekl v pondělí ČTK ředitel Rybářství Nové Hrady Lubomír Zvonař. Minulý týden řekl, že když se ptačí chřipka prokáže v chovech plošně, budou dopady nedozírné. Veterináři upozornili zaměstnance rybářství, že musí používat jednorázové obleky, aby zabránili dalšímu šíření nákazy. Na zásahu se dnes podílelo pět veterinářů a asi 40 hasičů.

V jižních Čechách jsou od poloviny listopadu ochranná pásma kvůli ptačí chřipce v malochovu u Stráže nad Nežárkou. Ve tříkilometrovém pásmu jsou dva velkochovy, kde je přes 100.000 ptáků. Porážka a zpracování zvířat z těchto chovů budou mít přísnější pravidla, řekl ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba.

