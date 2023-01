Veterináři a hasiči likvidují chov v Sedlčanech napadený ptačí chřipkou

Brod nad Tichou (Tachovsko)/Sedlčany (Příbramsko) - Veterináři a hasiči dnes před polednem začali s utrácením 12.000 kuřat a 1000 krůt z velkochovu v Sedlčanech na Příbramsku napadeného ptačí chřipkou. Drůbež usmrcují v kontejnerech s oxidem uhličitým, skončit by měli večer, řekl novinářům na místě ředitel středočeské veterinární správy Otto Vraný. Ptačí chřipka se potvrdila v podniku Farma Druhaz poté, co majitel nahlásil úhyn několika desítek krůt. Vedení firmy chce po likvidaci drůbeže co nejrychleji obnovit chov.

Veterinářům pomáhá téměř pět desítek hasičů, na místě je i záchranný útvar Hlučín. Přístupové cesty k areálu hlídá desítka policistů. Podle ředitele územního odboru Hasičského záchranného sboru Příbram Tomáše Horváta by likvidace drůbeže měla být hotová do setmění, do pozdního večera pak ještě potrvá dezinfekce hal.

Přípravy začaly ráno, veterináři a hasiči museli nejdříve vybudovat dezinfekční zóny a postavit veškerou techniku. Do areálu navezli čtyři plynotěsné kontejnery, které vystačí pro 24 tun drůbeže. To je podle Horváta dostatečná kapacita pro napadený chov. Zaplynovat celou halu s kuřaty nebylo podle Vraného ze stavebního hlediska možné.

Na manipulaci s plynem a naplňování kontejnerů dohlíží pohotovostní středisko veterinární správy z Hradce Králové. Drůbež nosí do kontejnerů pracovníci ve speciálních ochranných oblecích. "Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna začne plnit kontejner s krůtami, který potom odjede do asanačního podniku, a my budeme pokračovat dál v dezinfekci hal a v utrácení zbylé drůbeže," uvedl Vraný před polednem.

Veterináři a hasiči dnes také pokračují v likvidaci části velkochovu slepic v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde se na konci roku potvrdilo dosud největší ohnisko ptačí chřipky v republice. Ve třech halách bude nutné zlikvidovat všech téměř 750.000 nosnic, může to trvat týdny.

Státní veterinární správa kvůli šíření ptačí chřipky od 14. prosince loňského roku zakázala v celém Česku venkovní chov drůbeže. Chovatelé tak musí ptactvo umístit do budov. Výjimku mají chovatelé holubů a běžců, jako jsou třeba pštrosi. Pokud není trvalé přemístění ptáků do budovy možné, musí chovatelé maximálně omezit kontakt drůbeže s volně žijícími ptáky. V Česku se minulý rok objevilo 20 ohnisek nákazy, poslední byla v malochovu slepic v Ostravě.

Ptačí chřipka je virové onemocnění zvířat, zejména ptáků, ale vyskytla se už i u prasat, psů a koček. Z volně žijících ptáků postihuje nejčastěji labutě a divoké kachny, které jsou přenašeči nemoci již několik staletí a virus pro ně není tak nebezpečný jako pro drůbež. Ptačí chřipku, která byla známá již v 19. století pod jménem ptačí mor, způsobují chřipkové viry typu A. Zvláště nebezpečný podtyp viru nese označení H5N1.

04.01.2023, 12:16, autor: Jan Kholl, zdroj: ČTK/Video