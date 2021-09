Veteránská vozidla během rallye na jihu Čech ujedou přes 500 km

Setinová rallye veteránských vozidel South Bohemia Classic odstartovala 10. září 2021 z českobudějovického náměstí Přemysla Otakara II. Přes 150 účastníků se vydalo na Strakonicko, kromě toho je trasa následně zavede například i do okolí lipenské přehrady, Novohradských hor nebo sousedního Rakouska.

České Budějovice - Více než pět stovek kilometrů absolvují historická vozidla, která dnes z Českých Budějovic vyrazila na na veteránskou rallye South Bohemia Classic. Přes 150 účastníků se dnes vydalo na Strakonicko, kromě toho je trasa následně zavede například i do okolí lipenské přehrady, Novohradských hor nebo sousedního Rakouska. ČTK to řekl ředitel závodu Pavel Kacerovský.

"Zájem o veteránskou rallye stále stoupá. Letos se původně přihlásilo rekordních více než 170 posádek, ale některé nakonec musely svou účast odříci kvůli technickým problémům vozů nebo zdravotním komplikacím," uvedl Kacerovský. Mezi startujícími však byl mimo jiné i dostihový žokej Josef Váňa s kabrioletem Škoda Felicia z roku 1961.

Všichni účastníci museli splnit podmínky bezinfekčnosti. Pořadatelé tak mohli zavést trasu i do příhraničního rakouského městečka Weitra. Kacerovský uvedl, že organizátoři se snaží každý rok minimálně zčásti trasu změnit, aby se závodníci dostali na nová místa. "Do okolí Vodňan se jede letos poprvé. Pokaždé chceme udělat nějakou změnu, i kdyby třeba jezdci měli absolvovat trať v opačném směru. I tak to může nabídnout jiné zážitky," řekl.

Rallye se jede z velké části při plném silničním provozu. Princip soutěže ale není v rychlosti. Posádky mají dodržovat předem stanovený rychlostní průměr. Soutěž se jmenuje setinová rallye, protože se čas měří na setiny. Podle pořadatelů jde o největší akci svého druhu na území České republiky.

Závěrečným bodem programu South Bohemia Classic bude nedělní plavba po lipenské přehradě, kam pořadatelé soutěže pozvali děti z dětského domova v Horní Plané na Českokrumlovsku.