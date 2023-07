Veterán Veleba je pošesté mistrem republiky na stovce, porazil Stromšíka

Tábor - Jan Veleba se pošesté v kariéře stal mistrem republiky v běhu na 100 metrů. Šestatřicetiletý sprinter na atletickém šampionátu v Táboře časem 10,54 sekundy porazil o desetinu dalšího českého spolurekordmana Zdeňka Stromšíka a po třech letech se vrátil na trůn. Ženskou stovku vyhrála Nikola Bendová, která porazila druhou ženu tuzemských historických tabulek Karolínu Maňasovou.

Veleba první ze svých titulů získal už před třinácti lety. Cení si toho, že i v pokročilém věku patří v Česku k nejlepším. "Obzvlášť v 36 letech, kdy spousta závodníků ani nezávodí. A já tady můžu vyhrávat. Takže to mě strašně moc těší," řekl novinářům.

Ale pomýšlel na lepší výkon. "V tréninku jsem vypadal skvěle. Možná nebyly podmínky. Myslím, že se mi to ani dneska moc nepovedlo, hlavně první polovina. I jsem se do půlky trati bál, že možná i prohraju. Naštěstí jsem si na druhou polovinu, kterou mám silnější než Zdeněk, věřil. Asi nebyl ideální vítr na lepší čas," přemítal. V polovině trati se dostal na Stromšíkovu úroveň a už věřil ve vítězství.

Sebevědomě nastoupila do finále stovky Bendová, i když ve finále závodila proti kometě této sezony Maňasové. "Já jsem dneska měla jasný cíl, to bylo přijít a vyhrát. Dneska jsem si to fakt řekla, splnilo se to. A když jsem vyběhla z bloků a technicky se mi povedl start, tak jsem věděla, že vyhraju. Fakt se mi dneska běželo perfektně, ale nenapadlo by mě, že porazím naši nejrychlejší stovkařku," svěřila se třiadvacetiletá sprinterka.

Ke dvěma titulům ze dvoustovky přidala třetí zlato z vrcholné tuzemské akce. Postupně přechází od kratších sprintů na čtyřstovku a náročnější trénink jí pomáhá. "Já doběhnu stovku a jsem fresh, protože jsem zvyklá na tréninky na čtvrtku, které jsou fakt hrozné. Celkově doběhy po čtvrtce jsou hrozné. Paradoxně to asi nějak funguje," přiblížila. Zatím se jako čtvrtkařka tolik neprosazuje, ale věří, že její čas přijde. "Myslím, že toto je skvělý ukazatel, že jsem rychlá. Teď jenom přitrénujeme posledních 150 metrů ve čtvrtce a příští rok je můj!" prohlásila.

Dramatický souboj výškařek pro sebe rozhodla Denisa Pešová. Vylepšila si osobní rekord na 188 centimetrů a porazila o dva centimetry Michaelu Hrubou. Po letošním halovém titulu tak triumfovala i venku. "Musím říct, že jsem z toho furt úplně mimo. Dala jsem do toho závodu úplně všechno. stále to vstřebávám. Ten souboj s Míšou byl pro mě strašně náročný. Jsem strašně vděčná, že se mi ho podařilo vyhrát. A ještě ten osobák k tomu, nedokážu říct, co je pro mě důležitější," radovala se.

Nejatraktivnější disciplíny českého šampionátu včetně oštěpů s Jakubem Vadlejchem a Barborou Špotákovou se uskuteční v neděli.