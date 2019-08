Veterán Štěrba čeká, až bude závodit proti o dvacet let mladším

Szeged (Maďarsko) - Osmatřicetiletý kajakář Jan Štěrba po devíti letech znovu startuje na mistrovství světa v individuální kategorii. V této sezoně se neprobojoval do elitního českého čtyřkajaku, takže prohání mladší závodníky na neolympijské pětistovce. Čeká, až se na startu objeví někdo o dvacet let mladší.

Štěrba má se čtyřkajakem na kilometru olympijské bronzy z Londýna a Ria a dvě medaile na MS, další bronz v této posádce získal na nově olympijské pětistovce předloni v Račicích. Loni do čtyřkajaku usedl až po změnách v průběhu sezony, na MS s ním skončil až osmý.

Letos byl na jarních nominačních závodech sedmý v testu na 400 metrů a až ve finále B na pětistovce, takže ve čtyřkajaku dostali přednost mladší reprezentační kolegové. Štěrba místo toho jede pětistovku, kterou vzhledem k boji o olympiádu vynechává úřadující mistr světa Josef Dostál. "Není to moje premiéra, ale druhý start na mistrovství světa v singlu. První byl v roce 2010, už je to pár let zpátky. Nejsem specialista na singl, ale jsem rád že tady můžu být a můžu jet," řekl Štěrba novinářům.

Je výrazně starší než většina jeho soupeřů. "Může to vypadat úsměvně, že takovej starej dědek tady ještě jezdí. Pořád čekám, kdy v rozpisu vyskočí nějaký borec ročník 2001, aby to bylo těch dvacet let," poznamenal Štěrba.

Vyhovovala mu rozjížďka krátce před 11. hodinou. "Mohl jsem se normálně nasnídat, pro nás starší lidi už ty ranní starty nejsou úplně ideální," pochvaloval si. Mistrovství světa podle něj bude mít z určitého pohledu větší sportovní hodnotu než olympiáda. "V našem sportu bude 170 sportovců, tady je tisíc startujících. Atmosféra bude úžasná, tohle je kolébka kanoistiky," popisoval.

Individuální závod je pro něj změna. "Jiná je týmová chemie, na singlu jste sám, v týmu se lidi burcují. Je to něco jiného, nejsem na to úplně zvyklý, ale má to své výhody," řekl. Neúčast ve čtyřkajaku bral s nadhledem. "Každý rok od roku 2016 je pro mě sportovně bonus. Měl jsem ještě touhu jezdit, ale do lodi jsem se neprobojoval. Ale zase jsem tady a můžu přispět nějakou psychickou podporou týmu."

Posádka Jakub Špicar, Lukáš Nepraš, Daniel Havel a Jakub Zavřel má na MS jedinou šanci vybojovat pro české barvy účastnické místo na OH, začne ve čtvrtek rozjížďkou. "Jsou to mladé pušky, myslím, že v průběhu závodů ještě na rady dojde. Budu se je snažit aspoň povzbudit, aby viděli, že podpora je. Věřím, že se to klukům povede," uvedl Štěrba.