Veterán Emil Boček ve 100 letech nejraději vzpomíná na Anglii a spitfiry

Brno - Stíhačky Spitfire byly podle válečného veterána a posledního žijícího českého stíhacího pilota RAF Emila Bočka "perfektní mašiny". Brněnský rodák Boček, který v sobotu 25. února oslavil 100. narozeniny, dnes krátce zavzpomínal na období druhé světové války. Nejraději vzpomíná na Anglii. Dnes mu přišla blahopřát primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Přijdou i další gratulanti, odpoledne například hejtman kraje Jan Grolich (KDU-ČSL).

"Já nic neslavím, já jsem spokojenej, když je člověk zdravej a žravej, jak se říká, takže je to dobrý," řekl primátorce generál Boček. Řekl, že je toho hrozně moc, co prožil, má proježděný celý svět. Dobře podle něj bylo všude, nejraději však vzpomíná na Anglii. "Tam bylo dobře. Ty spitfiry, to byly perfektní mašiny. Nebylo to náročný, bylo to moc dobrý," uvedl Boček.

Boček odešel bojovat z nacisty obsazeného Československa v 16 letech. Zúčastnil se bojů o Francii, poté v Británii vstoupil do RAF, kde působil jako mechanik. Letecký výcvik absolvoval v Kanadě a od roku 1944 se v řadách československé 310. stíhací perutě v britském letectvu na spitfirech účastnil vzdušných bojů. Na svém kontě má 26 operačních letů, nalétal 73 hodin a 50 minut.

Řekl, že zatímco ve Francii chodili v dřevácích, v Anglii bylo všechno nové, i uniformy. Když se vrátil domů, matka ho po hlase nepoznala. Bylo zamčeno, on zabouchal, matka se ptala: "Kdo je?" a Boček odpověděl: "No já." A ona se ptala: "Kdo já?" a Boček řekl, že Emil. "Když jsem se vrátil, tak mě kluci, vrstevníci moji, nosili na ramenou po celých Tuřanech," zavzpomínal generál. V brněnských Tuřanech se Boček narodil a v mládí tam žil.

Po válce byl v roce 1946 z armády propuštěn a zařídil si opravnu motocyklů. Po komunistickém puči pracoval v podniku Mototechna, později se až do odchodu do důchodu v roce 1988 živil jako soustružník. Po obnovení demokracie po roce 1989 byl morálně a politicky rehabilitován a několikrát povýšen. Za bojové hrdinství obdržel vysoká československá a britská válečná vyznamenání. Prezident Václav Klaus mu v roce 2010 propůjčil nejvyšší státní vyznamenání, Řád Bílého lva III. třídy. Současný prezident Miloš Zeman mu v roce 2019 udělil řád nejvyšší třídy. Prezident Zeman Bočka i s dalším veteránem druhé světové války, bojovníkem z východní fronty Miloslavem Masopustem, přijal i minulý týden. Veteránům předal medaili "100 let Řádu Bílého lva".