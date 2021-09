Vetchý ztvárnil řadu postav v pohádkách, na filmy pro děti se však nezaměřoval

Zlín - Přestože Ondřej Vetchý ztvárnil kromě rozličných rolí také řadu postav v pohádkách, na filmy pro dětské diváky se ve své kariéře nezaměřoval. Řekl to dnes při setkání s fanoušky na zlínském filmovém festivalu. Pořadatelé festivalu se při letošním 61. ročníku rozhodli udělit mu Zlatý střevíček za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež.

"Neinklinoval jsem k tomu, abych byl hercem filmů pro dětské diváky. Ale uvažuju o tom, že dětští diváci si to možná intelektuálně nevyhodnocují, přijímají to emocionálně, citově, pocitově. Potom když dospíváme, tak o tuhle schopnost přicházíme. Možné je třeba to, že ještě jsem si tuhle špetku autenticity uchovat a děti to cítí," uvedl Vetchý.

Divákům se při vyslovení jeho jména vybavila zejména pohádka s Čerty nejsou žerty. Vetchý dnes vzpomínal na to, že za film dostal své první ocenění na festivalu v Ostrově nad Ohří. "Tenkrát jsem byl o něco málo starší než diváci, tak jsem z toho měl radost, byla to cena dětských diváků," uvedl Vetchý, který zavzpomínal také na uvedení psychologického dramatu Dům pro dva v zahraničí ještě před společenskou změnou v roce 1989.

První filmovou roli ztvárnil ve snímku Leť, ptáku, leť! z roku 1978. Dnes jej Vetchý označil za bolševický film o skupině pionýrů, která jede někam na kole. "Mým úkolem bylo jet na kole a držet kytaru, abych nespadl. To bylo jediné, co jsem tam hrál," uvedl Vetchý.

Nedávno dokončil pohádku Tajemství staré bambitky 2, volné pokračování pohádky z roku 2011, kde Vetchý ztvárnil roli napraveného loupežníka Karaby. Na zlínském festivalu měl premiéru trailer k druhému dílu pohádky. "Asi před třemi měsíci se to dokončilo, dnes jsem dělal postsynchrony," uvedl Vetchý. Pohádka podle něj vykročila z mainstreamových pohádek, které se v Česku točí. "Přišla tenkrát s něčím novým, myslím, že se lidem docela líbila, i hudba se líbila," řekl herec. U pokračování si přeje, aby kvalita a výpovědní hodnota přesáhla kvalitu prvního dílu. "Když se to podaří, tak to bude dávat smysl," uvedl Vetchý.