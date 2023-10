Věstník Expo News infomuje si všiml výstavy návrhů na podobu českého pavilonu

Výstavu v Národním muzeu v Praze, která začala minulý týden a ukazuje návrhy na český pavilon pro Světové výstavě Expo 2025, zaznamenal Mezinárodní úřad pro výstavnictví (BIE). S odvoláním na portál archiweb.cz ocitoval na stránce https://bie-paris.org/site/en/newsletter-13-october-2023 text, jehož autorem je ČTK, jeden z partnerů české účasti na Expo.

Fotogalerie

V textu se mimo jiné připomíná, že pro veřejnost přístupná výstava soutěžních návrhů představuje vítězný návrh od studia Apropos Architects, který má podobu velké spirály s použitím skla, stejně jako dalších více než 30 projektů. Vítěze, který navrhl pavilon pro příští českou prezentaci, porota vybrala v březnu. V srpnu předložilo Česko tamnímu stavebnímu úřadu žádost o povolení dočasné stavby. Stavební úřad má na schválení dokumentů asi šest až osm týdnů. Nosnou konstrukci stavby, která v soutěži zvítězila, budou tvořit dřevěné panely, fasádu pak umělecké sklo.

Na druhé příčce se umístilo pražské studio A69 – Architekti, jehož počátky sahají do roku 1994. Tři partnery, kteří stojí za touto značkou, spojuje nejen stejný ročník narození, ale i desítky realizací a stovky projektů všech rozsahů a typologických druhů. Třetí v pořadí se umístil návrh libereckého architektonického studia Mjölk. Speciální odměnu poroty si odnesl návrh studia Plus One Architects za originální pojetí pavilonu ve tvaru houby.

Otevřená architektonická soutěž se v České republice naposledy konala před výstavou v Hannoveru, která se konala v roce 2000. Kromě českých architektonických studií letos odevzdali nabídky také uchazeči ze Slovenska, Británie, Německa a Kypru.

V japonské Ósace, kam se Expo vrátí po 55 letech, zavítalo tehdy do československého pavilonu architekta Viktora Rudiše přibližně 11 milionů lidí.

Výstava se uskuteční mezi dubnem a říjnem 2025, jejím hlavním tématem je vytváření budoucí společnosti pro naše životy.