Vestagerová: Velké technologické firmy nebude nutné rozdělit

Berlín - Velké technologické firmy, jako je Facebook nebo Google, nebude nutné rozdělit. V rozhovoru, který dnes otiskl německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung, to řekla eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. Omezit tržní sílu těchto firem se chystají i Spojené státy, kde podvýbor Sněmovny reprezentantů ale došel k závěru, že vyloučit nelze ani rozdělení uvedených podniků.

Vestagerová se 2. prosince chystá oznámit návrh nových pravidel pro digitální sektor. Svůj návrh pak bude muset uvést do souladu s návrhy členských zemí unie a Evropského parlamentu. Ve čtvrtek eurokomisařka řekla, že navrhne nové pravomoci, které umožní regulátorům řešit situace, na které sám trh nestačí. Smyslem je zabránit tomu, aby se objevovaly nové případy selhání tržních principů.

Eurokomisařka ale v rozhovoru s německým listem řekla, že změny nebudou podle jejího názoru znamenat nutnost velké technologické firmy rozdělit. V extrémním případě to ale vyloučit nelze.

"Až k tomu to nikdy nedojde," řekla. "Zatím jsme neměli žádné případy, které by mohly vést až k takovému kroku," řekla Vestagerová v rozhovoru s německým listem.

Eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton dříve řekl, že navrhovaná pravidla počítají s tím, že velké technologické firmy by šlo donutit k rozdělení či k odprodeji části evropských aktivit. K tomu by úřady podle něj sáhly v situaci, kdy by dospěly k závěru, že tržní síla těchto firem ohrožuje zájmy uživatelů a menších konkurentů, poznamenala agentura Reuters.

Právní podvýbor americké Sněmovny reprezentantů začátkem října uvedl, že americké technologické firmy Amazon, Apple, Google a Facebook mají dominantní postavení na trhu, které je nutné zákonem omezit. Podvýbor, v němž mají většinu opoziční demokraté, k takovému závěru dospěl po více než ročním vyšetřování.