Vesnice je úžasná a dýchá to tady olympiádou, hlásí Sáblíková z Pekingu

Peking - Již popáté v kariéře se rychlobruslařka Martina Sáblíková zabydluje v olympijské vesnici a seznamuje se s novým prostředím. Nejzkušenější členka české výpravy se bude v Pekingu snažit rozšířit sbírku šesti medailí. V Pekingu už také může trénovat všech sedm hokejistů, poslední je venku z izolace.

"Vesnice je naprosto úžasná. Je to tady velké, krásné, čisté, vše funguje. Lidi jsou milí a umí anglicky. Dýchá to tady olympiádou. Jsem hrozně ráda, že tady mohu být," uvedla Sáblíková v nahrávce, kterou médiím poskytli zástupci Českého olympijského výboru.

Čtyřiatřicetiletá rychlobruslařka si poprvé vyzkoušela také led v aréně, ve které bude usilovat o čtvrtou zlatou olympijskou medaili. "Je modrá, což je fajn. Je to moje oblíbená barva," pousmála se Sáblíková, která si stejně jako ostatní závodnice nemohla podmínky otestovat v minulé sezoně. "Místo na rozcvičení je úžasné, stometrová tartanová dráha, prostor na posilovnu. Zatím nemám nic, co bych tomu vytkla," řekla.

Podle plánu absolvovala i první trénink. "Byl docela dobrý, i když musím říct, že časový posun je náročný," uvedla Sáblíková, která má obvykle s aklimatizací problémy a potřebuje více času na adaptaci. "Led je zatím na můj vkus docela měkký, takže jsem zvědavá, jak to pojede. Zatím to působí dojmem, že každé kolo navíc bude hodně bolet a bude těžké jet stejnou rychlostí. Uvidíme, jaké to bude při závodech," dodala specialistka na dlouhé tratě,

První závod čeká Sáblíkovou již v pátek odpoledne čínského času, kdy se představí na trati 3000 metrů.

Také všech sedm českých hokejistů, kteří ve čtvrtek odletěli na olympiádu, se může v Pekingu připravovat i na ledě. Dva negativní testy z karantény "vysvobodily" i jednoho z hráčů, který měl po příletu hraniční nález při povinném PCR testu na koronavirus. Ženská hokejová reprezentace, která se na olympiádě představí poprvé v historii, už má za sebou dva tréninky.

"Máme z toho samozřejmě velkou radost. I když jsme i díky odbornému posouzení paní doktorky Jarmily Rážové, vzhledem k nedávno prodělané nemoci hráče i zkušenosti s případem basketbalisty Blakea Schilba loni v létě pevně věřili, že vše dobře dopadne," uvedl šéf výpravy Martin Doktor v tiskové zprávě. Ocenil pomoc hygieničky a epidemioložky, která je členkou expertního týmu lékařské komise Českého olympijského výboru.

Hokejista, jehož jméno vedení výpravy nezveřejnilo, se mohl se spoluhráči vydat až na večeři, trénink nestihl. Trenér Filip Pešán tak měl k dispozici jen šest hráčů, další část nominovaných se momentálně připravuje v Praze.

Hokejistky, které čeká olympijská premiéra a první zápas základní skupiny proti Číně budou hrát již ve čtvrtek, už v Pekingu trénovaly dvakrát. "Led je super. Do tréninkové haly je to docela daleko a musíme chodit ve výstroji, ale dá se to," řekla Klára Hymlarová. Chválila i zázemí v olympijské vesnici. "Jsem hodně překvapená. Neviděla jsem to ani na fotkách. Nejvíce se mi líbí náš dům, kde jsme všichni," uvedla útočnice St. Cloud State University.

Svěřenkyně trenéra Tomáše Paciny si zatím pobyt v Pekingu užívají. "Je to paráda, je o nás postaráno a není si na co stěžovat. Celý život jsme na to čekaly, takže si to užíváme a každý den jsme překvapeny něčím novým," uvedla Aneta Lédlová a poukázala na řadu neúspěšných pokusů českých hokejistek kvalifikovat se na olympijské hry.