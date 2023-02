Vesna vystoupí na Eurovizi s kontroverzní písní My Sister’s Crown v květnu

Praha - Dívčí skupině Vesna bude reprezentovat Česko na letošní hudební soutěži Eurovize konané v Liverpoolu v prvním ze dvou semifinálových kol 9. května. Finále se odehraje 13. května. O vítězství budou usilovat hudebníci z celkem 37 zemí. ČTK o tom za českou delegaci na Eurovizi informoval Filip Platoš.

Skupina složená z hudebnic z pražské konzervatoře Jaroslava Ježka do semifinále s písní My Sister’s Crown (Koruna mojí sestry) postoupila díky vítězství v národním kole, kde získala 22.000 hlasů. Píseň a videoklip však kromě uznání vyvolává negativní reakce z různých stran. Podle vedoucí Vesny Patricie Fuxová chtěly autorky podpořit Ukrajinu čelící ruské invazi. Skladbu a klip zakázali v Rusku i Bělorusku, kritizují ji však i někteří Ukrajinci. Těm mimo jiné vadí účast ruské členky kapely, kterou je klávesistka Olesja Očepovská. Kritizují také používání narativu o sesterských slovanských národech, který často používá i samotné Rusko.

"Umění otevírá společenská témata a ne vždy se sejde s pochopením. Nám ale chodí nesmírná vlna podpůrných zpráv právě od Ukrajinců, kteří pochopili význam písně," uvedla pro Super.cz zpěvačka Fuxová.

Sloganem letošního 67. ročníku soutěže Eurovize United By Music (Spojeni hudbou). Kapela proto v písni použila text v angličtině, češtině, bulharštině a ukrajinštině. "V písni My Sister’s Crown jsme se rozhodly zvolit ukrajinský refrén. Ukrajina to v současné době má velice těžké, proto jsme tento slovanský jazyk chtěly podpořit ze všech nejvíc. Jelikož má letošní Eurovize být poctou Ukrajině, chtěly jsme vyjádřit to samé. Solidaritu, podporu a empatii v této nelehké době myšlenkou #chooseloveoverpower (láska nad moc). Doufáme, že písni se podaří ukázat absurditu toho, co se může stát, pokud místo lásky a podpory zvolíme opačnou cestu," uvedla k písni Fuxová.

My sister’s crown je společné dílo Fuxové a Production Lovers za přispění hudebnice Tanity Jankové a ukrajinské umělkyně Kateryny Vatčenkové. Kromě Češek Fuxové (zpěv), Báry Juránkové (housle) a Markéty Mužátkové (bicí) je součástí i Slovenka Tereza Čepková (baskytara), Ruska Očepovská (klávesy) a Bulharka Janková (housle).

Vítězem loňského ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize se stala ukrajinská skupina Kalush Orchestra se skladbou Stefania. Přestože se soutěž prezentuje jako apolitická, Ukrajině k vítězství gratulovala řada zahraničních politiků. Pořádající Evropská vysílací unie (EVU) loni rozhodla, že se Rusko kvůli invazi na Ukrajinu nesmí letošní soutěže zúčastnit.

Politika vstupovala do písňové soutěže Eurovize i v minulosti. Vítězka ukrajinského národního kola písňové soutěže Eurovize Anna Korsunová nesměla jet v roce 2019 na finále do Tel Avivu. Rozhodla o tom ukrajinská veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice NSTU. Důvodem byla skutečnost, že interpretka občas vystupovala ve znepřáteleném Rusku. V roce 2017 hostila finále soutěže Eurovize Ukrajina a zakázala vstup do země ruské invalidní interpretce Juliji Samojlovové, protože bez souhlasu ukrajinských úřadů zajížděla na Krym. O rok dříve vzbudila mezi Rusy pohoršení ukrajinská zpěvačka Džamala, která vyhrála s písní nazvanou "1944" o deportacích Tatarů z Krymu za vlády sovětského diktátora Josifa Stalina.