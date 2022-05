Vesmírná loď Starliner od Boeingu se vrátila na Zemi

White Sands - Vesmírná loď Starliner od společnosti Boeing se dnes brzy ráno SELČ vrátila na Zemi. Uvádí to zahraniční agentury s odkazem na přímý přenos amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Na palubě lodi, která uskutečnila zkušební let a v budoucnosti by měla sloužit jako "taxi" pro astronauty, byla jen figurína. Podle představitelů NASA byl let "mimořádně úspěšný".

Podle agentury AP byla cesta z mezinárodní vesmírné stanice ISS, ke které se loď připojila minulý týden, rychlá. Po zhruba čtyřech hodinách kapsule přistála v areálu americké armády ve státě Nové Mexiko za použití tří padáků a šesti airbagů. Při cestě do vesmíru i zpět na Zemi loď převážela několik stovek kilo zásob a materiálu.

Pro Starliner se jednalo o druhý zkušební let. Ten první v roce 2019 selhal a loď se musela vrátit předčasně na Zemi. Při zkušební letu Starliner přivezl posádce ISS zásoby. Letošní let byl tak pro Boeing klíčový, uvedly agentury.

Steve Stich, který má v NASA na starost programy soukromých dopravců, označil zkušební let Starlineru za "mimořádně úspěšný". Podle něj splnil všechny cíle. Zkušební let poskytl americké vesmírně agentuře a Boeingu velké množství dat, která budou užitečná pro spuštění prvního zkušebního letu s lidskou posádkou.

Potížím se nevyhnul Boeing ani při nynější misi. Krátce po startu selhaly u Starlineru dva z jeho 12 motorů a firma rovněž uvedla, že monitoruje nečekané chování systému kontroly teploty. Teplota modulu ale prý zůstává stabilní.

Boeing doufá, že se po firmě SpaceX miliardáře Elona Muska stane druhým vesmírným přepravcem a "taxi" pro astronauty. To by si přála i NASA, která chce snížit závislost na Rusku v cestách na ISS.