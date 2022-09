Veslařského MS v Račicích se zúčastní 13 českých lodí, úspěchem bude finále

Praha - Téměř 950 veslařů z 65 zemí se od neděle během osmi dnů představí na mistrovství světa v Račicích. Na české území se šampionát vrací po 29 letech, mezitím Labe Aréna hostila rovněž MS juniorů či mistrovství Evropy. Do bojů o 20 medailových sad se zapojí také 13 českých lodí. Podle předsedy veslařského svazu Ondřeje Šebka i sportovního ředitele Ondřeje Synka budou úspěchem umístění do desáté příčky.

"Pro české veslování je to obrovská příležitost i zodpovědnost. Můžeme ukázat veslování širšímu publiku. Chtěli bychom, aby na finálový program byly tribuny plné," řekl na dnešní tiskové konferenci Šebek. "Medaile je z říše snů, finále je skvělé a cokoli do desítky se počítá," dodal.

"Všichni jsou zdraví a stoprocentně nachystaní. Doufám, že předvedou supervýkony," prohlásil Synek, který se v Račicích oficiálně rozloučí s úspěšnou kariérou. Na exhibici historicky nejúspěšnějšího českého veslaře dorazí řada jeho neméně slavných bývalých soupeřů v čele s dvojnásobným olympijským vítězem Novozélanďanem Mahém Drysdalem. Jejich skifařský závod na 500 metrů je na programu závěrečný den.

Na srpnovém ME v Mnichově Češi vybojovali jednu účast ve finále A a pět ve finále B. O nejlepší výsledek se postarali Miroslav Vraštil s Jiřím Šimánkem, pátí v kategorii dvojskifů lehkých vah. Zkušení závodníci, kteří se před pár dny vrátili z třítýdenního soustředění v Chorvatsku, budou v Račicích největším tuzemským želízkem v ohni.

"Necítíme se tak, ale asi to tak bude. Chceme se dostat do finále A, jenže k tomu vede dlouhá cesta," řekl Vraštil. "Hrozně rychle to uteklo a jsem natěšená. Žádný konkrétní výsledek ale říkat nechci," doplnila Lenka Antošová, jež před pěti lety v Račicích slavila evropské zlato na dvojskifu s Kristýnou Fleissnerovou. Ta je nyní na mateřské, a tak Antošová přesedlala na skif.

Mistrovství světa se kvůli pandemii koronaviru a odkladu olympijských her naposledy konalo před třemi lety. Češi tehdy v Rakousku na medaili nedosáhli. Posledním tuzemským cenným kovem je Synkovo stříbro na skifu z MS 2018 v Plovdivu.

Šampionát v Račicích odstartují nedělní rozjížďky, finále jsou na programu od pátku do neděle 25. září. Vedle Synkovy rozlučky bude další doplňkovou akcí výstava Row row row, která po antickém vzoru propojuje sport s uměním.

Nominace:

Muži:

Jan Potůček (skif); Jan Cincibuch, Jakub Podrazil (dvojskif); Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek (dvojskif lehkých vah); Jan Chládek, Adam Kulhánek (dvojka bez korm.); Milan Viktora, Jiří Kopáč (dvojka bez korm. lehkých vah); Adam Kapa, Jakub Kyncl, Matěj Mach, Dmytro Baranivskyj (čtyřka bez korm.); Filip Zima, Tomáš Šišma, Dalibor Neděla, Jan Fleissner (párová čtyřka); Daniel Nosek, Adam Šnajdr, Jan Čížek, Jan Chlebovský, Štěpán Keller, Marek Diblík, Václav Baldrián, Matouš Dočekal, kormidelnice Barbora Zelenková (osma).

Ženy:

Lenka Antošová (skif); Pavlína Flamíková, Radka Novotníková (dvojka bez korm.); Alice Prokešová, Markéta Nedělová (dvojskif); Kristýna Neuhortová, Veronika Činková (dvojskif lehkých vah); Simona Pašková, Alžběta Zavadilová, Eliška Podrazilová, Barbora Podrazilová (párová čtyřka).