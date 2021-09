Veslařské Primátorky čeká premiéra bez Dukly

Praha - První ročník po omezení startu veslařů takzvaných resortních sportovních center včetně Dukly čeká o tomto víkendu Primátorky. Zástupci pořádajících klubů se s Českým veslařským svazem (ČVS) v závěru loňského roku dohodli na změně pravidel účasti na nejslavnějším závodě v Česku a elitní veslaři tak budou hájit barvy svých mateřských klubů. Už před startem je tak jasné, že poprvé od roku 1979 nebude Dukla oficiálně figurovat jako součást vítězné osmiveslice.

Ve skutečnosti je však prakticky jisté, že veslař Dukly Primátorky vyhraje. Zástupci armádního klubu totiž reprezentantům povolili start za své bývalé kluby, a tak například Jakub Podrazil usedne do osmy Blesku, Jiří Šimánek pražského ČVK nebo Jan Fleissner pojede za Slavii. Podobně jako Dukla se zachovala i další resortní centra a tak například Jitka Antošová pojede za Slávii Děčín a její parťačka na dvojskifu Kristýna Fleissnerová za Bohemians.

"Proto si myslím, že není pravda, že jsou to Primátorky bez Dukly. Jsem rád, že k tomu centra, a nejen Dukla, přistoupila takhle a umožnila svým sportovcům startovat za mateřské kluby. Na Primátorkách se tak představí řada veslařů, kteří letos startovali i na olympiádě v Tokiu," uvedl předseda ČVS Ondřej Šebek na dnešní tiskové konferenci. "Jak dopadne hlavní závod osmiveslic, nedokážu odhadnout a to je přesně to, co jsme od této změny čekali," podotkl nový šéf veslařů.

Na závod se těší i samotní veslaři. "Trénujeme dvakrát denně," prozradil Šimánek, jehož posádka ČVK společně s Mělníkem patří mezi hlavní favority. I díky tomu, že si na Dukle půjčila nejlepší loď. "Primátorky pro mě byly po olympiádě i motivací, abych něco začal dělat. Pojedu s polovinou kluků, které znám už od mala. Dokonce jsme spolu jezdili až do žáků, což je pár let zpátky. Věřím, že budeme bojovat o vítězství," dodal člen čtvrtého dvojskifu lehkých vah v Tokiu.

Dalším aspirantem na zisk Primátorského štítu jsou veslaři Slavie, kteří budou spoléhat i na šestici reprezentantů z nedávného mistrovství Evropy do 23 let. "Díky tomu jsme ale začali trénovat až minulý týden," přiznal Fleissner. "A že jsme favorité? Osobně nemám tyhle řeči moc rád, může se to otočit proti vám. Například ČVK má sice (vzrůstem) menší veslaře, ale technicky jsou výborní a trénují opravdu hodně," řekl Fleissner.

Podrazil věří, že Blesk bude černým koněm závodu. "Jedu s mladými kluky a jsem v posádce takový veterán. Každý se snaží na závod pořádně připravit a maká, takže to bude určitě zajímavé. Naše loď, když se rozjede, tak to vypadá dobře. Nevím ale, jestli nám třeba na kilometru nedojde," řekl Podrazil, který Primátorky již pětkrát vyhrál.