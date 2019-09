Veslařka Součková dostala za záchranu životů evropskou cenu

Ilustrační foto - Martina Součková, trenérka veslařského klubu Slavie, která spolu s lodníkem Radovanem Stránským pomohla v červnu 2018 zachránit dva příznivce geocachingu ve čtyřkilometrové výpusti Motolského potoka, když je náhlý silný proud odnesl až do Vltavy, převzala 27. září 2018 v Praze z rukou předsedy Senátu Milana Štěcha v předvečer Dne české státnosti stříbrnou pamětní medaili Senátu. Medaili převzalo jednadvacet osobností z řad akademiků, lékařů, sportovců, umělců a dalších osobností.

Ilustrační foto - Martina Součková, trenérka veslařského klubu Slavie, která spolu s lodníkem Radovanem Stránským pomohla v červnu 2018 zachránit dva příznivce geocachingu ve čtyřkilometrové výpusti Motolského potoka, když je náhlý silný proud odnesl až do Vltavy, převzala 27. září 2018 v Praze z rukou předsedy Senátu Milana Štěcha v předvečer Dne české státnosti stříbrnou pamětní medaili Senátu. Medaili převzalo jednadvacet osobností z řad akademiků, lékařů, sportovců, umělců a dalších osobností. ČTK/Šimánek Vít

Budapešť - Veslařská trenérka Martina Součková obdržela evropskou cenu fair play. Bývalá reprezentantka a bronzová medailistka z mistrovství světa do 23 let loni v červnu zachránila život dvěma vyznavačům geocachingu, které v pražském podzemí spláchla do Vltavy přívalová vlna.

Součková už za svůj odvážný čin převzala hlavní cenu Českého klubu fair play. Ve čtvrtek v Budapešti ocenilo trenérku mladých veslařů Slavie Praha také Evropské hnutí fair play, které jí udělilo diplom.

Vzedmutý proud odnesl při loňských Primátorkách do Vltavy čtyři hledače "kešek", dva z nich řádění živlů nepřežili. Součkové se spolu se členy posádky projíždějícího parníku podařilo další dva vytáhnout z vody a odvézt na břeh.

"Strhla se velká bouřka. Ve výpusti, kde obvykle teče jen potůček, se valila voda. Ti dva, kteří přežili, měli obrovské štěstí. Nebylo vůbec snadné je z vody vytáhnout," řekla před časem novinářům Součková.

Hlavní evropskou cenu obdržel slovenský triatlonista Michal Buček, který při závodě zachránil tonoucího soupeře. Oceněn byl například i norský biatlonista Johannes Thingnes Bö, jenž po závodě SP informoval rozhodčí, že omylem vystřelil jen čtyři rány místo pěti. Sám se tak vzdal čtvrtého místa a prémie v přepočtu 180.000 korun.

Součková na seznamu laureátů evropských cen navázala na fotbalového trenéra Karla Brücknera. Tomu hnutí udělilo cenu s podtitulem Spirit of Fair Play před rokem.