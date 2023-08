Veslařka Šantrůčková a po dramatu i basketbalisté ovládli univerziádu

Čcheng-tu (Čína) - Český vysokoškolský sport slaví na univerziádě zásluhou basketbalistů první týmový titul po 30 letech. V Čcheng-tu dnes svěřenci Luboše Bartoně zvítězili v dramatickém finále nad dosud neporaženou Brazílií 69:67. Zlatou medaili pro českou výpravu vybojovala také veslařka Anna Šantrůčková.

Basketbalisté se na turnaji v Číně museli sklonit jen v základní skupině před Američany, které pak v semifinále play off vyřadili Brazilci. Bartoňův tým jinak přehrál Japonsko, Polsko a ve vyřazovací části Finsko, Argentinu a nakonec po vyrovnaném průběhu i Brazílii. V závěru finále čeští vysokoškoláci prohrávali 64:67, ale Luboš Kovář košem a proměněnou šestkou vyrovnal a v poslední minutě z trestných hodů dokonali obrat Jan Zídek, s 24 body a 9 doskoky nejlepší hráč zápasu, a Nikolaos Noumeros. Kolektivní titul naposledy získali fotbalisté v roce 1993 v Koreji.

"Myslím, že tenhle tým určitě nebyl favoritem, neměli jsme nejlepší hráče. Ale měli jsme nejlepší tým jako celek. Kohezní tým, který pracoval v útoku, v obraně, mimo hřiště, chtěl si přidávat," citoval Bartoně web České asociace univerzitního sportu.

Dvaadvacetiletá studentka Univerzity Karlovy Šantrůčková ovládla finále skifu o sekundu před Jihoafričankou Courtney Westleyovou. Šestá žena z nedávného mistrovství světa do 23 let se na mezičasech probojovala postupně z třetího místa na první a ve druhé polovině trati vedení přes problémy s předloktím udržela. "Posledních 200 metrů už jsem skoro nemohla držet veslo a jen se modlila, ať to skončí. Naštěstí to tam padlo, ale být to o kousek delší, tak už to asi nedojedu," uvedla Šantrůčková.

Český tým si v desátém dnu her vylepšil bilanci na čtyři zlaté, tři stříbrné a pět bronzových medailí a v pořadí zemí mu patří 14. místo. Univerziáda potrvá do úterý.