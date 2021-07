Veslaři Vraštil se Šimánkem vybojovali v Tokiu skvělé čtvrté místo

Tokio - Čeští veslaři Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek obsadili na olympijských hrách v Tokiu skvělé čtvrté místo v závodě dvojskifů lehkých vah, od medaile je dělilo 2,12 sekundy. Z vítězství se radovali favorizovaní Fintan McCarthy a Paul O'Donovan z Irska, úřadující mistři světa a Evropy. Vraštil se Šimánkem se postarali o nejlepší český výsledek na kanále Sea Forest Waterway.

Svěřenci trenéra Michala Vabrouška se na čtvrtém místě drželi od startu do cíle. V závěru dokázali snížit odstup od třetích Italů Stefana Oppa a Pietra Ruty, reálně se ale Vraštil se Šimánkem do boje o bronz nezapojili. I tak je čtvrté místo na olympiádě jejich největším úspěchem.

"Čtvrté místo na olympiádě, o tom se nám ani nesnilo. Před tím, než jsme sem jeli, určitě ne, ani když jsme začínali jezdit," radoval se Šimánek. Věděli, že na medailisty výkonnostně nemají. "Já si myslím, že to dopadlo tak, jak to dopadnout mělo. Prostě vyhráli ti nejlepší, před námi byli ti nejlepší na světě, co jsou," poznamenal Vraštil.

Oba si vážili skalpu Belgičanů Nielse van Zandwegheho a Tima Bryse, s nimiž marně bojovali celý olympijský cyklus. "Vždycky byli před námi, vždycky byli lepší. V roce 2019 na světě postoupili přes nás na olympiádu. Takže ohromná satisfakce, že v tomhle nejdůležitějším závodě se nám je podařilo porazit," liboval si Šimánek.

McCarthy a O'Donovan o vítězství bojovali s německou posádkou Jonathan Rommelmann, Jason Osborne, která nakonec ztratila 86 setin.

Druhé olympijské zlato v kariéře dnes v Tokiu vybojovali bratři Martin a Valent Sinkovičové z Chorvatska. Před pěti lety v Riu ovládli kategorii dvojskifů, v Japonsku splnili roli hlavních favoritů na dvojce bez kormidelníka.

Hvězdní chorvatští veslaři změnili disciplínu po předchozích hrách a na dvojce "bez" se následně stali dvakrát mistry světa. Ve finále byli jejich největšími soupeři Rumuni Ciprian Tudosa a Marius Cozmiuc, kteří za bratry Sinkovičovými zaostali o 1,29 sekundy.

Premiérový olympijský triumf vybojovaly Kerri Gowlerová a Grace Prendergastová z Nového Zélandu, které ovládly závod dvojek bez kormidelnice a navázaly na triumf z posledního mistrovství světa. Po skvělém finiši získaly stříbro Rusky Jelena Orjabinská a Vasilisa Stěpanovová.

Nejvyrovnanější boj nabídl ve druhém finálovém dni veslařů závod ženských dvojskifů lehkých vah, v němž o zlaté medaile bojovaly čtyři posádky. Až do samotného závěru byly v čele Nizozemky Ilse Paulisová a Marieke Keijserová, ale krátce před cílem chytily v náročných podmínkách "kraba" a jen těsně uhájily bronz, neboť čtvrté Britky porazily o jedinou setinu sekundy. Z vítězství se radovaly Valentina Rodiniová a Federica Cesariniová z Itálie.

Výsledky veslování na OH v Tokiu

Muži:

Dvojskif lehkých vah: 1. McCarthy, O'Donovan (Ir.) 6:06,43, 2. Rommelmann, Osborne (Něm.) 6:07,29, 3. Oppo, Ruta (It.) 6:14,30, 4. Vraštil, Šimánek (ČR) 6:16,42, 5. Van Zandweghe, Brys (Belg.) 6:18,10, 6, Cetraro Berriolo, Kluver Ferreira (Urug.) 6:24,21.

Dvojka bez korm.: 1. V. Sinkovič, M. Sinkovič (Chorv.) 6:15,29, 2. Tudosa, Cozmiuc (Rum.) 6:16,58, 3. Vystavel, Sutton (Dán.) 6:19,88, 4. Langerfeld, McCabe (Kan.) 6:20,43, 5. Mackovič, Vasič (Srb.) 6:22,34, 6. Canalejo Pazos, García Ordónez (Šp.) 6:25,25.

Ženy:

Dvojskif lehkých vah: 1. Rodiniová, Cesariniová (It.) 6:47,54, 2. Tarantolaová, Boveová (Fr.) 6:47,68, 3. Paulisová, Keijserová (Niz.) 6:48,03, 4. Craigová, Grantová (Brit.) 6:48,04, 5. Reckfordová, Sechserová (USA) 6:48,54, 6. Cozmiucová, Beleagaová (Rum.) 6:49,40.

Dvojka bez korm.: 1. Gowlerová, Prendergastová (N. Zél.) 6:50,19, 2. Orjabinská, Stěpanovová (Rus.) 6:51,45, 3. Filmerová, Janssensová (Kan.) 6:52,10, 4. Gloverová, Swannová (Brit.) 6:54,96, 5. Kyriduová, Burmpuová (Řec.) 6:57,11, 6. Cidová, Díazová (Šp.) 7:00,05.