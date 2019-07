Veselý ve Wimbledonu zaskočil Zvereva, vypadla jen Vondroušová

Londýn - Jiří Veselý se v prvním hracím dnu Wimbledonu postaral o senzaci, když porazil pátého hráče světa Němce Alexandera Zvereva 4:6, 6:3, 6:2, 7:5. Roli favoritky potvrdila třetí nasazená Karolína Plíšková, jež zdolala čínskou tenistku Ču Lin 6:2, 7:6. V druhé sadě měla 101. hráčka žebříčku tři setboly, ale vítězka generálky v Eastbourne Plíšková je odvrátila. Premiéry ve Wimbledonu zvládly Marie Bouzková i Karolína Muchová, naopak Markéta Vondroušová vypadla.

Veselý, který do hlavní soutěže postoupil z kvalifikace, vítěze loňského Turnaje mistrů Zvereva zaskočil. V úvodní sadě si oba hráči drželi servis až do desátého gamu. V něm vedl Veselý 40:0, ale ani to mu nestačilo. Ztráta prvního setu ale českou dvojku nezlomila. Veselý výborně podával, úspěšně se tlačil na síť a vývoj zápasu obrátil. Po dvou a půl hodinách proměnil při Zverevově podání první mečbol.

"Odehrál jsem neuvěřitelný zápas, neudělal jsem moc chyb a dokázal držet Sašu pod tlakem. Dobře jsem podával, snažil se chodit k síti a dobře to fungovalo," řekl Veselý, jehož ve 2. kole čeká Uruguayec Pablo Cuevas.

Pětadvacetiletý Veselý potvrdil, že se mu na londýnské trávě poměrně daří. V prvním kole ve Wimbledonu ještě nikdy neprohrál, jeho maximem je osmifinále z let 2016 a 2018. Loni aktuálně 124. hráč žebříčku prohrál se Španělem Rafaelem Nadalem.

Plíšková vyhrála na trávě šestý zápas za sebou, ale po bezproblémové jízdě v Eastbourne měla tentokrát blízko ke ztrátě setu. "První kola jsou zrádná," řekla Plíšková. První set ale ještě zvládla relativně v klidu. Ču Lin v ní sice dokázala české hvězdě vrátit brejk a snížit z 0:3 na 2:3, ale to bylo jen chvilkové vzepětí.

"Po prvním setu jsem si říkala, že to nějak doklepu, ale úplně se to nedařilo," podotkla Plíšková. Ve druhé sadě za stavu 5:6 odvrátila tři setboly a v maratonském gamu po šestém brejkbolu vyrovnala. Tie-break pak zakončila sérií čtyř bodů. "Při setbolech jsem zahrála na její servis líp, ale jinak jsem ve druhém setu hrála špatně na returnu. Je fajn, že jsem to zvládla ve dvou setech," oddechla si Plíšková.

Plíšková patří mezi hráčky, které mohou po londýnském grandslamu sesadit z postu světové jedničky Australanku Ashleigh Bartyovou, a je druhou největší favoritkou turnaje podle kurzů sázkových kanceláří. "Slýchám to, ale necítím se na druhou favoritku na tenhle turnaj. Jsem ve druhém kole, což je super. Byla jsem i favoritka na Paříž a jak to dopadlo," připomněla konec na Roland Garros ve třetím kole.

V Londýně se ve druhém kole utká s Portoričankou Mónicou Puigovou, senzační vítězkou olympijských her v Riu de Janeiro.

Dvacetiletá Bouzková porazila Němku Monu Barthelovou 6:3, 6:3 a na třetí pokus vyhrála zápas na grandslamovém turnaji. Loni na US Open ani na letošním Roland Garros se jí to nepovedlo. Její další soupeřkou bude Řekyně Maria Sakkariová.

Stejně jako v Paříži se Bouzková dostala do hlavní soutěže navzdory porážce v závěrečném kole kvalifikace. Zatímco na Roland Garros podlehla v tříhodinové bitvě Kanaďance Biance Andreescuové, v Londýně už se dočkala prvního úspěchu na grandslamu.

"Jsem ráda, že jsem toho využila a navíc ve Wimbledonu, který je nejspeciálnějším grandslamem. Moc si toho vážím," řekla Bouzková, která po 68 minutách proměnila první mečbol a zápas zakončila čistou hrou.

Dvaadvacetiletá Muchová vyřadila Aleksandru Kruničovou ze Srbska po setech 7:5, 6:2 za necelou hodinu a půl. Ve vyrovnané první sadě nejdříve za stavu 5:4 nevyužila při podání soupeřky tři setboly, ale o dvě hry později už byla úspěšná a ve druhém setu dominovala.

"Jsem ráda, že jsem to zvládla ve dvou setech a že jsem ve druhém kole," řekla Muchová, která mezi ženami odehrála teprve desátý zápas na travnatém povrchu. "Takže si ještě zvykám, ale baví mě to, ráda hraju servis volej."

Muchová mohla hrát druhé kolo s Vondroušovou, ale finalistka French Open prohrála s Američankou Madison Brengleovou, která je na žebříčku o 71 míst níž než Češka, dvakrát 4:6. Ani při třetím startu na londýnské trávě se dvacetiletá Vondroušová nedočkala premiérové výhry. Na tomto povrchu má na okruhu WTA v hlavní soutěži na kontě jediné vítězství.

Obhájce Djokovič bez potíží postoupil, Ósakaová vypadla

Světová jednička Srb Novak Djokovič zahájil cestu za obhajobou hladkým vítězstvím 6:3, 7:5, 6:3 nad Němcem Philippem Kohlschreiberem. V druhém kole jej čeká Američan Denis Kudla. Bez ztráty setu postoupili i čtvrtý nasazený Jihoafričan Kevin Anderson a sedmička Rumunka Simona Halepová, naopak turnajová dvojka Naomi Ósakaová a sedmička Řek Stefanos Tsitsipas vypadli.

Dvaatřicetiletý Djokovič sice první dva sety zahájil ztraceným podáním, ale brejk hned vzápětí získal zpět a obě sady vyhrál. Ve třetí už při svém servisu nezaváhal a duel s o tři roky starším soupeřem, s nímž má zápasovou bilanci 11:2, po dvou hodinách ukončil.

Ještě kratší dobu než Djokovič strávil na kurtu loňský finalista Anderson, který zdolal Francouze Pierra-Huguese Herberta 6:3, 6:4, 6:2. Halepová prohrávala s Běloruskou Alexandrou Sasnovičovou ve druhém setu už 2:5, ale pěti získanými gamy v řadě vývoj obrátila a zvítězila 6:4, 7:5.

Světová i nasazená dvojka Naomi Ósakaová prohrála s Kazaškou Julijí Putincevovou za hodinu a půl 6:7, 2:6. Putincevová, která je na žebříčku na 39. místě, vítězku loňského US Open a letošního Australian Open porazila i minulý měsíc v Birminghamu.

"Nikdy jsem na centrkurtu nehrála, byla jsem překvapená, že je trochu kulatější než ostatní. Myslím, že jsem odvedla výbornou práci, bojovala jsem o každý míč," řekla Putincevová. To Ósakaové příliš do řeči nebylo, tiskovou konferenci opustila předčasně a v slzách.

V prvním setu obě tenistky jednou neudržely servis, a tak musel rozhodnout tie-break. Do něj lépe vstoupila Ósakaová, ale od stavu 3:1 uhrála jen jediný bod. Ve druhé sadě získala Putincevová od stavu 2:2 čtyři gamy v řadě a tím i celý zápas.

Jednadvacetileté Ósakaové se na londýnské trávě příliš nedaří, jejím maximem je 3. kolo z předešlých dvou let. Od finálové výhry nad Petrou Kvitovou v Melbourne si Japonka o další titul nezahrála a minulý měsíc přišla po 21 týdnech o post světové jedničky.

Neuspěl ani šestý hráč světa Tsitispas, jenž v pěti setech podlehl Italovi Thomasi Fabbianovi. Ten je přitom na žebříčku o 83 příček níž než řecký talent.

Čtyřicetiletý Chorvat Ivo Karlovič, který je nejstarším hráčem wimbledonské dvouhry od roku 1975, si poradil s Italem Andreou Arnaboldim. I díky 21 esům a 50 vítězným míčům Karlovič zvítězil 6:4, 6:4, 7:6.

Tenisový turnaj Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 38 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Veselý (ČR) - A. Zverev (6-Něm.) 4:6, 6:3, 6:2, 7:5, Djokovič (1-Srb.) - Kohlschreiber (Něm.) 6:3, 7:5, 6:3, Anderson (4-JAR) - Herbert (Fr.) 6:3, 6:4, 6:2, Fabbiano (It.) - Tsitsipas (7-Řec.) 6:4, 3:6, 6:4, 6:7 (8:10), 6:3, Chačanov (10-Rus.) - Kwon Sun-u (Korea) 7:6 (8:6), 6:4, 4:6, 7:5, Medveděv (11-Rus.) - Lorenzi (It.) 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2), Raonic (15-Kan.) - Gunneswaran (Indie) 7:6 (7:1), 6:4, 6:2, Auger-Aliassime (19-Kan.) - Pospisil (Kan.) 5:7, 6:2, 6:4, 6:3, Wawrinka (22-Švýc.) - Bemelmans (Belg.) 6:3, 6:2, 6:2, Bautista (23-Šp.) - Gojowczyk (Něm.) 6:3, 6:2, 6:3, Pella (26-Arg.) - Copil (Rum.) 7:6 (13:11), 5:7, 6:3, 6:4, Hurkacz (Pol.) - Lajovič (32-Srb.) 6:3, 4:6, 6:4, 6:4, Cuevas (Urug.) - Džumhur (Bosna) 4:6, 7:6 (10:8), 2:6, 6:4, 6:2, F. López (Šp.) - Giron (USA) 6:4, 6:2, 6:4, Opelka (USA) - Stebe (Něm.) 6:3, 7:6 (7:4), 6:1, Darcis (Belg.) - M. Zverev (Něm.) 6:2, 6:4, 6:4, Kudla (USA) - Džazírí (Tun.) 6:4, 6:1, 6:3, Mayer (Arg.) - Gulbis (Lot.) 6:1, 7:6 (14:12), 6:2, Tipsarevič (Srb.) - Nišioka (Jap.) 6:4, 6:7 (2:7), 6:2, 5:7, 6:2, Seppi (It.) - Jarry (Chile) 6:3, 6:7 (8:10), 6:1, 6:2, Haase (Niz.) - Kovalík (SR) 6:1, 6:3, 6:1, Karlovič (Chorv.) - Arnaboldi (It.) 6:4, 6:4, 7:6 (7:4), Popyrin (Austr.) - Carreňo (Šp.) 7:6 (7:2), 7:5, 6:2, Verdasco (Šp.) - Majchrzak (Pol.) 6:4, 6:4, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (3-ČR) - Ču Lin (Čína) 6:2, 7:6 (7:4), Bouzková (ČR) - Barthelová (Něm.) 6:3, 6:3, Muchová (ČR) - Kruničová (Srb.) 7:5, 6:2, Brengleová (USA) - Vondroušová (16-ČR) 6:4, 6:4, Putincevová (Kaz.) - Ósakaová (2-Jap.) 7:6 (7:4), 6:2, Halepová (7-Rum.) - Sasnovičová (Běl.) 6:4, 7:5, Svitolinová (8-Ukr.) - Gavrilovová (Austr.) 7:5, 6:0, Rybáriková (SR) - Sabalenková (10-Běl.) 6:2, 6:4, Sevastovová (12-Lot.) - Ahnová (USA) 6:3, 6:4, Keysová (17-USA) - Kumkchumová (Thaj.) 6:3, 6:2, Kontaveitová (20-Est.) - Rogersová (USA) 6:0, 3:6, 6:4, Martičová (24-Chorv.) - Bradyová (USA) 3:6, 6:3, 6:4, Keninová (27-USA) - Sharmaová (Austr.) 6:4, 6:2, Sakkariová (31-Řec.) - Peraová (USA) 7:6 (7:4), 6:3, Jastremská (Ukr.) - Giorgiová (It.) 6:3, 6:3, Gasparjanová (Rus.) - Friedsamová (Něm.) 6:4, 6:4, Watsonová (Brit.) - McNallyová (USA) 7:6 (7:3), 6:2, Hercogová (Slovin.) - Kužmová (SR) 4:6, 7:6 (7:5), 7:5, Golubicová (Švýc.) - Šwiateková (Pol.) 6:2, 7:6 (7:3), Buzarnescuová (Rum.) - Pegulaová (USA) 6:4, 6:4, Puigová (Portor.) - Schmiedlová (SR) 5:7, 6:4, 7:5, Kuděrmětovová (Rus.) - Bonaventureová (Belg.) 6:2, 6:4, Potapovová (Rus.) - Teichmannová (Švýc.) 2:6, 6:4, 6:1, Collinsová (USA) - Dijasová (Kaz.) 6:3, 7:5, Flipkensová (Belg.) - Jakupovičová (Slovin.) 6:1, 6:3, Wickmayerová (Belg.) - Petersonová (Švéd.) 6:4, 6:3.