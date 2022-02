Veselý ve finále v Dubaji prohrál s Rubljovem a třetí titul kariéry nezískal

Guadalajara (Mexiko) - Český tenista Jiří Veselý na turnaji v Dubaji útok na třetí a nejcennější titul v kariéře nedotáhl. Po úspěšném postupu z kvalifikace byl dnes ve finále nad jeho síly Andrej Rubljov. Ruský tenista v prvním vzájemném duelu zvítězil 6:3, 6:4 a navázal na triumf z Marseille v minulém týdnu.

Osmadvacetiletý Veselý, jenž mohl v Dubaji vyhrát jako první kvalifikant v historii, už na turnaji další cenný skalp nepřidal. Po dvoukolové kvalifikaci porazil bez ztráty setu Marina Čiliče, Roberta Bautistu a ve čtvrtfinále i světovou jedničku Novaka Djokoviče. V semifinále zdolal po více než tříhodinové bitvě Kanaďana Denise Shapovalova, se sedmým hráčem světa Rubljovem ale prohrál za hodinu a 21 minut.

"Byl to bláznivý týden, fantastický. Začal jsem v kvalifikaci a pak odehrál v hlavní soutěži zápasy proti úžasným hráčům. Snažil jsem se hrát co nejlépe a zčistajasna vyhrával. To bylo úžasné," řekl Veselý při slavnostním vyhlášení. "Gratuluju k výhře a nechápu, jak může dva týdny po sobě zvládnout dvě finále a zvítězit. To je parádní," ocenil Veselý ruského soupeře.

O čtyři roky mladší Rubljov slaví jubilejní desátý titul v kariéře a vítěznou sérii protáhl na 13 zápasů v součtu dvouher a čtyřher. Minulý týden v Marseille, kde hrál debl v páru s ukrajinským partnerem Denysem Molčanovem, totiž získal trofej v obou soutěžích.

Díky finálové účasti v Dubaji se Veselý, aktuálně 123. hráč pořadí ATP, vrátí do první stovky žebříčku. V pondělním vydání se posune na 74. místo a bude znovu českou jedničkou. Ve sbírce má titul z Puné z roku 2020 a z Aucklandu, kde v roce 2015 došel k trofeji z kvalifikace.

Už po čtvrtfinálové výhře nad Djokovičem se Veselý radoval, že se mu konečně po ročním trápení zase daří. "Tento turnaj mi dodá spoustu pozitivních věcí pro příští týdny a měsíce. Doufám, že jsem na správné cestě," řekl levou rukou hrající tenista, jehož výkonnost loni ovlivnil prodělaný covid či autonehoda. "Když se nedaří, ztrácíte trpělivost i víru, ale jeden turnaj může měnit vše. Proto doufám, že tohle je prvním krokem správným směrem," řekl Veselý.

"Věřím, že tento týden znamená změnu v mé kariéře. Musí. Chci si vzít pozitivní věci, které se mi tady podařily. Doufám, že na to v sezoně navážu a bude to skvělý rok," řekl.

K úspěchu v Dubaji pomohla příbramskému rodákovi i přítomnost jeho nejbližších. "Jakmile máte rodinu, úplně to změní vaše priority. A že je tu mám, je pro mě velká podpora. Nemusím přemýšlet nad tím, jestli jsou doma všichni v pořádku," popisoval Veselý.

Bouzková vyřadila obhájkyni a je v Guadalajaře v semifinále

Marie Bouzková porazila na tenisovém turnaji v Guadalajaře španělskou obhájkyni titulu Saru Soribesovou 6:4, 6:1 a postoupila do semifinále. Třiadvacetiletá Češka oplatila nasazené trojce loňskou porážku ze stejného turnaje a ve třetím vzájemném duelu soupeřku poprvé porazila. Další soupeřkou 96. hráčky světa bude Číňanka Wang Čchiang.

Bouzková postoupila v Guadalajaře do semifinále potřetí za sebou. V roce 2019 při premiéře turnaje došla až do finále, kde podlehla Rusce Veronice Kuděrmětovové, vloni ji vyřadila právě Sorribesová, jež pak získala první titul v kariéře. Česká tenistka zatím na turnajovou trofej čeká, dnes bude usilovat o postup do třetího finále v kariéře.

Čtvrtfinálový duel proti světové dvaatřicítce Sorribesové začala Bouzková prohraným podáním a ztrátou 0:3, ale soupeřce oplatila stejnou mincí, za stavu 4:4 jí vzala servis podruhé a v následujícím vyrovnaném gamu po dvou odvrácených brejkbolech proměnila první setbol. Ve druhé sadě nedovolila Španělce ani jednou potvrdit podání, byť šlo s výjimkou toho posledního vždy o velmi vyrovnané gamy, a sama zaváhala jen jednou za stavu 1:0. Vítězství zpečetila po hodině a tři čtvrtě při prvním mečbolu.

Nadal porazil Medveděva i v semifinále v Acapulcu Daniil Medveděv nezavrší postup na post světové tenisové jedničky turnajovým triumfem. V semifinále v Acapulcu ruský hráč nestačil stejně jako ve finále grandslamového Australian Open na Rafaela Nadala. Čtvrtý nasazený Španěl porazil turnajovou jedničku dvakrát 6:3. V Acapulcu Nadal usiluje o čtvrtý titul a utká se o něj s Britem Cameronem Norriem, který vyřadil třetího nasazeného loňského finalistu Stefanose Tsitsipase z Řecka po výhře 6:4, 6:4. Pětatřicetiletý Nadal proti o devět let mladšímu soupeři ani jednou neztratil servis. První sadu rozhodl jeho jediný úspěšný brejk, ve druhé sebral Medveděvovi podání v první a poslední hře. Mezitím Nadal dvakrát v maratonských gamech uhájil servis s vypětím všech sil a odvrátil v nich dohromady jedenáct brejkbolů, jinak ale žádným dalším za celý zápas nečelil. "Daniil hrál ve druhém setu opravdu agresivně, hrál dropy, vítězné údery... Bylo to velmi těžké a měl jsem trochu štěstí, že jsem ten set vyhrál, protože on měl spoustu šancí," řekl Nadal, který vyhrál i 14. zápas v tomto roce a pokračuje v nejlepším vstupu do sezony v kariéře. "Je skvělé vyhrát nad světovou jedničkou a fajn být ve finále," dodal vítěz turnaje z let 2005, 2013 a 2020. Bez ohledu na porážku Medveděv v pondělí vystřídá v čele žebříčku Srba Novaka Djokoviče, kterého na souběžném turnaji v Dubaji senzačně vyřadil už ve čtvrtfinále Jiří Veselý. Šwiateková deklasovala v Dauhá Kontaveitovou a má čtvrtý titul Tenisový turnaj v Dauhá vyhrála polská tenistka Iga Šwiateková. Ve finále porazila jednoznačně 6:2, 6:0 Anett Kontaveitovou z Estonska a získala čtvrtý titul v kariéře. Osmá hráčka žebříčku Šwiateková, jejímž prvním vyhraným turnajem bylo předloňské Roland Garros, ovládla čtvrté finále za sebou ve dvou setech. Podruhé navíc s kanárem: loni v květnu v Římě deklasovala Karolínu Plíškovou 6:0, 6:0. Vítězná série Kontaveitové se po dnešní prohře zastavila na devíti zápasech. Světová sedmička útočila na druhý titul po sobě po triumfu v Petrohradu.

Výsledky tenisových turnajů: Turnaj mužů v Dubaji (tvrdý povrch, dotace 2,949.665 dolarů): Dvouhra - finále: Rubljov (2-Rus.) - Veselý (ČR) 6:3, 6:4. Čtyřhra - finále: Pütz, Venus (4-Něm./N. Zél.) - Mektič, Pavič (1-Chorv.) 6:3, 6:7 (5:7), 16:14. Turnaj žen v Guadalajaře (tvrdý povrch, dotace 239.477 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Bouzková (ČR) - Sorribesová (3-Šp.) 6:4, 6:1, Stephensová (6-USA) - Gavrilovová-Savilleová (Austr.) 4:6, 6:3, 6:2, Kalinská (Rus.) - Osoriová (4-Kol.) 6:4, 6:1. Tenisový turnaj mužů v Acapulcu (tvrdý povrch, dotace 1,678.065 dolarů): Dvouhra - semifinále: Nadal (4-Šp.) - Medveděv (1-Rus.) 6:3, 6:3, Norrie (6-Brit.) - Tsitsipas (3-Řec.) 6:4, 6:4 Turnaj žen v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 2,632.448 dolarů): Dvouhra - finále: Šwiateková (7-Pol.) - Kontaveitová (4-Est.) 6:2, 6:0. Turnaj mužů v Santiagu de Chile (antuka, dotace 546.340 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Martínez (4-Šp.) - Hanfmann 6:2, 6:2, Tabilo (Chile) - Kecmanovič (6-Srb.) 6:1, 6:4.