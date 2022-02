Veselý ve finále v Dubaji prohrál s Rubljovem a třetí titul kariéry nezískal

Nadal porazil Medveděva i v semifinále v Acapulcu

Daniil Medveděv nezavrší postup na post světové tenisové jedničky turnajovým triumfem. V semifinále v Acapulcu ruský hráč nestačil stejně jako ve finále grandslamového Australian Open na Rafaela Nadala. Čtvrtý nasazený Španěl porazil turnajovou jedničku dvakrát 6:3. V Acapulcu Nadal usiluje o čtvrtý titul a utká se o něj s Britem Cameronem Norriem, který vyřadil třetího nasazeného loňského finalistu Stefanose Tsitsipase z Řecka po výhře 6:4, 6:4.

Pětatřicetiletý Nadal proti o devět let mladšímu soupeři ani jednou neztratil servis. První sadu rozhodl jeho jediný úspěšný brejk, ve druhé sebral Medveděvovi podání v první a poslední hře. Mezitím Nadal dvakrát v maratonských gamech uhájil servis s vypětím všech sil a odvrátil v nich dohromady jedenáct brejkbolů, jinak ale žádným dalším za celý zápas nečelil.

"Daniil hrál ve druhém setu opravdu agresivně, hrál dropy, vítězné údery... Bylo to velmi těžké a měl jsem trochu štěstí, že jsem ten set vyhrál, protože on měl spoustu šancí," řekl Nadal, který vyhrál i 14. zápas v tomto roce a pokračuje v nejlepším vstupu do sezony v kariéře. "Je skvělé vyhrát nad světovou jedničkou a fajn být ve finále," dodal vítěz turnaje z let 2005, 2013 a 2020.

Bez ohledu na porážku Medveděv v pondělí vystřídá v čele žebříčku Srba Novaka Djokoviče, kterého na souběžném turnaji v Dubaji senzačně vyřadil už ve čtvrtfinále Jiří Veselý.

Šwiateková deklasovala v Dauhá Kontaveitovou a má čtvrtý titul

Tenisový turnaj v Dauhá vyhrála polská tenistka Iga Šwiateková. Ve finále porazila jednoznačně 6:2, 6:0 Anett Kontaveitovou z Estonska a získala čtvrtý titul v kariéře.

Osmá hráčka žebříčku Šwiateková, jejímž prvním vyhraným turnajem bylo předloňské Roland Garros, ovládla čtvrté finále za sebou ve dvou setech. Podruhé navíc s kanárem: loni v květnu v Římě deklasovala Karolínu Plíškovou 6:0, 6:0.

Vítězná série Kontaveitové se po dnešní prohře zastavila na devíti zápasech. Světová sedmička útočila na druhý titul po sobě po triumfu v Petrohradu.