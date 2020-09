Veselý v New Yorku plašil a neuhrál ani set

New York - Tenistovi Jiřímu Veselému chyběl klid a stále hledá po koronavirové pauze psychickou pohodu. I proto v prvním kole US Open nevyužil brejkboly a s Francouzem Corentinem Moutetem prohrál ve třech setech.

"V důležitých momentech jsem udělal zbytečně moc chyb. Zbytečně jsem plašil a nenechal nic na něm. Bohužel, koncovky nevyšly," řekl Veselý ve videokonferenci po prohře dvakrát 4:6 a 5:7. "Je potřeba jít dál. Hra začíná nějak vypadat, ale po dlouhé pauze je to pro mě náročné. Nehraju tenis, který bych si přál," hodnotil.

Veselý měl devět brejkbolů. Využil jen jeden ve třetí sadě, ale náskok neudržel. "On byl běhavej, spoustu toho vrátil a já chyboval. V důležitých momentech jsem měl zůstat klidnější, necpat se do winnerů. Je to o nevyhranosti," řekl.

Prohrál tak i druhý ostrý zápas po půlroční pauze kvůli koronaviru. Ten první ztratil na challengeru v Praze. "Tady v New Yorku už to bylo lepší, třeba podání, ale jsou tam rezervy. V pohybu, v jistotě a musím najít svoji hru," uvedl.

V České republice sice v době, kdy světový okruh ATP stál, hrál soutěže na rozehrání, ale ty ostré zápasy napětím nenahradí. "Zápasy v Česku nás udržovaly v rytmu, ale nebylo to po psychické stránce tak náročné. A psychika je můj věčný nepřítel, který mě zlobí celou kariéru," řekl Veselý a doplnil: "Všechny stavy v ostrém utkání prožívám mnohem intenzivněji. To mi zatím dělá největší problém. Jsem svázaný a když mám brejkboly, nejsem schopen je proměnit. Potřebuju se hodit se do klidu."

Doufá, že jistotu najde už příští týden. Po návratu do ČR se chystá na oblíbený challenger v Prostějově. Na Hané slavil třikrát titul v letech 2014, 2015 a 2017. "Věřím, že se tam chytím, že mě nakopne a dostanu se na vítěznou vlnu."

Přes prohru v prvním kole US Open je svěřenec Jaroslava Navrátila rád, že do New Yorku letěl. "Určitě, každý zápas je dobrý. Je třeba zůstat v turnajovém rytmu. Věřím, že hra začíná jít znovu nahoru. Je potřeba být trpělivý, že se to zlomí a zase začnu hrát nejen dobrý tenis, ale i zvládat koncovky," řekl sedmadvacetiletý Veselý.

Život v tenisové bublině zvládal v pohodě. "Trénuje se jen ve dvou, okamžitě musíme do šatny, do sprchy a pryč. Pohodlí z dřívějška v hráčských prostorách není. Pořád máme roušky, to je trošku nepříjemné, ale očekával jsem to daleko horší. Jsem překvapen, jak turnaj zvládají na výbornou," ocenil pořadatele.

Upozornil ale, že i bublina má své díry. A otázkou je, jak bude udržitelná v Evropě. "Kde máme být každý týden v jiném státu. To bude oříšek," podotkl. A nerad by podobně žil dlouhodobě. "Nějakou dobu to je snesitelné, ale těžko udržitelné."

Vzhledem k vývoji nemoci covid-19 se rychle mění informace o turnajích. "Jsme rádi, že se teď odehrává grandslam a budeme doufat, že se odehraje i zbytek. Výhoda je, že nikomu nepadají body a dá se připisovat, což by chtělo využít. Ale nevíme, jestli odehrajeme do konce roku deset turnajů, nebo jenom čtyři," řekl.