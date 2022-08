Veselý ukončil Satoranského kralování a je po pěti letech basketbalistou roku

Mariánské Lázně - Nejlepším basketbalistou uplynulé sezony 2021/22 se stal pivot Jan Veselý. Dvaatřicetiletý reprezentant, který po skončení smlouvy ve Fenerbahce Istanbul bude od příštího ročníku působit v Barceloně, sesadil z trůnu po pěti letech budoucího klubového spoluhráče Tomáše Satoranského. Mezi ženami triumfovala poprvé Julia Reisingerová. Čtyřiadvacetiletá pivotka Girony vystřídala na trůnu Kateřinu Elhotovou, která loni ukončila kariéru.

Ostravský rodák Veselý vyhrál prestižní anketu počtvrté a poprvé od roku 2017. V historickém žebříčku vyrovnal Františka Konvičku, Zdeňka Kose a Jana Svobodu. Od absolutního rekordmana a letos druhého Satoranského ho dělí tři triumfy.

"Musím říct, že jsem to nečekal. Bylo to pro mě překvapení. Přeci jen Saty (Tomáš Satoranský) hrál v nejlepší lize světa a nemůžeme čekat, že ho někdo z Euroligy může vystřídat. Ačkoliv tu sezonu třeba neměl ve svých očích nejlepší, pořád byl v nejlepší lize světa a to je úspěch," řekl po vyhlášení novinářům Veselý.

Bývalý hráč Partizanu Bělehrad, Washingtonu nebo Denveru si vysloužil ocenění také za uplynulou sezonu ve Fenerbahce. V dresu tureckého týmu získal počtvrté mistrovský titul a byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem finálové série. Spolu se Satoranským prodloužil společnou vládu - po obnovení ankety v roce 2012 se nikdo jiný na český trůn nedostal. Třetí místo letos obsadil Vít Krejčí, který v dresu Oklahomy absolvoval premiérovou sezonu v NBA.

"Věřím, že nás Víťa jednou vystřídá. Myslím, že i Saty dřív říkal, že se to pořád střídá mezi námi dvěma. Doufáme tedy, že nás časem někdo nahradí," doplnil Veselý.

Mezi ženami vyhrála poprvé anketu reprezentační pivotka Reisingerová, jež uspěla před Veronikou Voráčkovou a Terezou Vyoralovou z USK Praha. Gironě pomohla do čtvrtfinále Evropské ligy a patřila mezi opory národního týmu. V minulé sezoně skončila v anketě na druhém místě.

"Když mi řekli, že sem jede i Vory (Voráčková), tak jsem si říkala, že by to mohla vyhrát ona. Měla skvělou sezonu, dostávala v USK Praha více šancí a prosazovala se. Nepřijela jsem jako jasný vítěz, ale samozřejmě mě to těší. Jsem ráda, že to takhle dopadlo. Je to zadostiučinění, že vedle výsledků můžeme dostat i ocenění za celoroční práci," uvedla Reisingerová.

Největšími talenty jsou Richard Bálint z Brna a juniorská vicemistryně Evropy do 20 let Valentýna Kadlecová z Chomutova. Cenu pro trenéra roku získal kouč mužské reprezentace Ronen Ginzburg, nejlepším trenérem mládeže se stal Jan Dvořáček. V kategorii 3x3 vyhráli Matěj Snopek a Kateřina Galíčková.

Do Síně slávy České basketbalové federace bylo zvoleno osm nových členů: Olga Fikotová, Zdeněk Böhm, Vlastimil Havlík, Vlastibor Klimeš, Zdeněk Kos, Pavel Petera, Vojtěch Petr a Jaroslav Skála. Cenu předsedy ČBF obdržel Zdeněk Švec.

Výsledky ankety Basketbalista roku za sezonu 2021/22

Nejlepší basketbalista: 1. Jan Veselý (Fenerbahce Istanbul/Tur.), 2. Tomáš Satoranský (Washington Wizards/NBA), 3. Vít Krejčí (Oklahoma Thunder/NBA).

Nejlepší basketbalistka: 1. Julia Reisingerová (Girona/Šp.), 2. Veronika Voráčková, 3. Tereza Vyoralová (obě USK Praha).

Nejlepší trenér profesionálního basketbalu: Ronen Ginzburg (reprezentace mužů).

Nejlepší trenér mládeže: Jan Dvořáček.

Nejlepší mladý hráč: Richard Bálint (Brno).

Nejlepší mladá hráčka: Valentýna Kadlecová (Chomutov).

Nejlepší hráč 3x3: Matěj Snopek.

Nejlepší hráčka 3x3: Kateřina Galíčková.

Nejlepší mladý hráč 3x3: Martin Svoboda.

Nejlepší mladá hráčka 3x3: Anna Rosecká.