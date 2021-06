Veselý si při návratu připadal jako dědek, věří však v postupové šance na OH

Praha - Hecováním a vtípky si oživil návrat do reprezentace po téměř třech letech basketbalista Jan Veselý. Vítěz Euroligy a třetí draftovaný Čech do NBA se dnes zapojil do prvního tréninku před pátečním odletem národního týmu na olympijskou kvalifikaci v Kanadě a užíval si, že je po dřívějších absencích kvůli zdravotním potížím zase zpět. Vedle toho, že se těší na pikantní duel proti Turecku, kde na klubové úrovni ve Fenerbahce Istanbul působí, věří i v postupové šance na hry do Tokia.

"Je to sice těžký turnaj a postupuje z něj jen jeden tým, ale jediné, co můžeme udělat, je bojovat a uvidíme, jak to dopadne. Můžeme překvapit. Turci už proti nám také byli dřív favorité a porazili jsme je. Šance máme velké," uvedl Veselý na dnešním setkání s novináři.

Sám dorazil k reprezentaci ve středu ráno poté, co absolvoval jízdu z Istanbulu autem. "Bylo to asi 1800 kilometrů, trvalo to dva dny, psa jsem měl v kufru a bylo to únavné. Já ale rád řídím, takže jsem si cestu užil," usmál se Veselý. Hned při úvodním tréninku navíc tradičně ostatní hecoval a pouštěl se i do soubojů střel za tři body s Jaromírem Bohačíkem.

Zkušený pivot a nejlepší hráč Euroligy v sezoně 2018/19 nastoupil naposledy za reprezentaci v září 2018, kdy pomohl při vítězství v Bosně a Hercegovině dokonat postup na mistrovství světa. O rok později si však při Final Four Euroligy zranil koleno a musel se z účasti na světovém šampionátu omluvit. Češi pak v Číně vybojovali historické šesté místo.

"Myslím, že to bylo poprvé v životě, co jsem sledoval týden nebo 10 dní každý zápas na mistrovství světa. Mrzí mě, že jsem tam nebyl, ale bohužel to nešlo. Kdybych měl hrát s jednou nohou, nebylo by to dobré pro mě ani pro tým. Jsem tedy rád, že jsem teď zpět," uvedl Veselý.

Zdravotní potíže měl navíc i před koncem této sezony, kdy si v utkání s Barcelonou v Eurolize zranil kotník. I proto si dal před připojením k reprezentaci delší volno a individuální režim. "Bylo to celkem vážnější, ale už je to v pohodě. Dal jsem si pár dní volna, následně se připravoval individuálně v Turecku a pak vyjel sem. Byly tam nějaké rehabilitace, led nebo trénink jedna na nula, ale teď se cítím v pořádku," ujistil.

Jako prvního rozdílu si všiml obměněného složení širší reprezentace, v níž aktuálně působí i řada mladých hráčů jako Jan Zídek, Ondřej Sehnal nebo Patrick Samoura. "Je to super. Sice půlku týmu neznám a ještě jsem s nimi nehrál, takže to bude pár tréninků trvat, než si zvykneme a poznáme se, ale těším se. Myslím, že už začínám být v týmu trochu dědek,“ žertoval jednatřicetiletý pivot, který však ocenil, že je jádro reprezentace stále stejné.

Navíc zůstává v kontaktu i s Tomášem Satoranským, jenž se k týmu připojí v Kanadě. "Poslední měsíc jsme si psali celkem dost, ale vedle basketu a dalších věcí jsem si potřeboval k němu domů něco objednat, takže mi to pak přiveze," usmál se Veselý.

Do dějiště kvalifikace odletí česká reprezentace 25. června, s tím, že 1. července narazí v úvodním zápase na Turecko, jehož kádru působí spousta hráčů, které zná ze svého působení ve Fenerbahce. "V podstatě tam znám skoro všechny. Buď hráli se mnou nebo proti mně. Věřím, že i v tomhle můžu pomoci trenérům a skautingu," dodal Veselý.