Veselý si bere z utkání s Tsitsipasem pozitiva a věří, že je na cestě zpět

Paříž - Tenistovi Jiřímu Veselému se sice v 1. kole Roland Garros nepodařilo překvapit světovou pětku Stefanose Tsitsipase, navzdory porážce se ale snažil hledat pozitiva. Devětadvacetiletý rodák z Příbrami, který se teprve před měsícem vrátil na kurty po více než sedmiměsíčním zranění stehenního svalu, předvedl proti řeckému favoritovi bojovný výkon a prohrál až po třech hodinách a 16 minutách 5:7, 3:6, 6:4, 6:7. Přestože mezi novináři litoval nevyužitých šancí, věřil, že je na cestě zpět mezi elitu.

"Myslím, že se musím spíše pochválit. Šel jsem na zápas trochu s obavami. Nevěděl jsem, co si od své hry představit a na jaké jsem úrovni. To, že jsem odehrál takhle těsné utkání proti jednomu nejlepších antukářů, je určitě motivace," uvedl Veselý. "Určitě mi to dalo hodně pozitivní odezvy. Ten level tam je a to je základ, abych se mohl vrátit. Teď už člověk musí objíždět turnaje, porážet ostatní slabší hráče a prokousat se zpět. Bylo tam pár šancí, které kdybych využil, mohlo to být jinak. Ale byl to jeden z těch lepších zápasů tady v Paříži," doplnil.

Bývalá česká jednička měla v duelu s předloňským finalistou Roland Garros několik šancí. V prvním setu Veselý nedopodával za stavu 5:4, ve čtvrtém zase nevyužil ve zkrácené hře čtyři setboly. "Bůh ví, jak by to vypadalo v tom pátém setu. Bylo by fajn to tam dostat. Bylo to blízko a vypadalo to nadějně," řekl Veselý. "Škoda i prvního setu, který jsem nedoservíroval. Podmínky ale byly docela těžké. Podával jsem za stavu 5:4 proti větru a oběma nám dělalo problémy to odservírovat. Jinak se v tom ale těžko rýpat," doplnil hráč Sparty Praha.

Přestože Veselému patří v pořadí ATP 452. místo, do hlavní soutěže v Paříži se dostal díky chráněnému žebříčku. Před Roland Garros hrál jen na challengerech v Ostravě a pražské Spartě. Když proto viděl los s Tsitsipasem, pousmál se.

"Na jednu stranu jsem si říkal, že kdyby to bylo za odměnu ve druhém kole, bylo by to příjemnější. A to i co se týče bodů, které jsou teď potřeba. Pro mě ale byly tyhle zápasy s nejlepšími vždycky výzvou," řekl Veselý. "Měl jsem rád velké kurty, velké zápasy a v minulosti jsem to několikrát potvrdil. Jsem rád, že jsem tu pozici obhájil. Zahrál jsem s ním velmi vyrovnanou partii. Teď je třeba to hodit za hlavu, vzít si pozitiva a jít dál," podotkl bývalý 35. hráč světa

Navázal na krajana Zdeňka Koláře, jenž svedl v Paříži vyrovnanou bitvu s Tsitsipasem minulý rok. Také on prohrál ve čtyřech setech. "Viděl jsem z toho pár okamžiků. S těmi nejlepšími se vždy nejvíce příležitostí vyskytne na úvod turnaje, kdy se do toho snaží vstoupit co nejlépe a mají na sebe očekávání. Člověk to zná i z jiných turnajů, kde jsem byl ten favorit já," řekl Veselý.

I když prohrál první dva sety, ocenil, že zápas nevzdal. "Snažil jsem se na kurtu zůstat co nejdéle, protože zápasy s hráči na této úrovni jsou pro mě strašně důležité. Vrátit se na ten level, kondičně to stíhat, vydržet dlouhé zápasy... Těch pozitivních věcí je tam hodně. Teď se přesunu na trávu, která bude odlišná a uvidíme," uvedl Veselý,

Povzbudilo ho, že po zdravotních potížích zvládl i tříhodinový zápas. Netrápilo jej už ani naposledy bolavé tříslo. "Vydržel jsem tři a půl hodiny a to je hodně pozitivní. Teď nás čeká další práce, nabalovat výhry. Zajíci se počítají na konci roku, nebo spíše příští rok po Paříži, kdy člověk musí ten rok obkroužit a uvidí se, kam to půjde. Věřím, že děláme správné věci. Po té práci, kdy jsme se poslední půlrok chystali na návrat, to tam pořád je. Musí mě to povzbudit do další práce," dodal Veselý.