Poděbrady - Basketbalový reprezentant Jan Veselý je vyloženě natěšený na zápasy kvalifikace o postup na mistrovství světa. Po dvouleté pauze je rád, že zase může obléct národní dres a zahrát si s krajany v čele s kamarádem Tomášem Satoranským. Věří, že společně pomohou týmu dobře rozehranou kvalifikaci dotáhnout do zdárného konce a vybojovat historický úspěch.

"Natěšení tam je velké. Pokaždé, když se Satym a klukama hrajeme spolu, je to super. Moc se na to těším. Vždyť máme velkou šanci udělat velký úspěch," řekl Veselý novinářům po dnešním prvním tréninku s reprezentací, ke které se připojil o víkendu.

Loňský evropský šampionát vynechal stejně jako červnový závěr první fáze kvalifikace. Hlavním důvodem byly zdravotní potíže spojené s únavou. "To červnové okno jsem měl menší zranění a byl jsem hodně unavený, tak převládl pocit vykašlat se na basket a doléčit se. Teď jsem zdravý a připravený, tak mohu hrát. Vždycky, když to jde, tak se snažím připojit," uvedl pivot Fenerbahce Istanbul, se kterým byl třikrát po sobě ve finále Evropské ligy.

Ačkoli Euroliga a FIBA jako pořadatel kvalifikace jsou v termínové válce, a velké množství hráčů proto nemá možnost reprezentovat, Veselému vedení Fenerbahce nedělalo potíže. "Euroliga a FIBA to mezi sebou nějak mají, ale to je mi jedno. Já se bavil s trenérem (Željkem Obradovičem) a ten mi řekl, ať si dělám, co chci. Že jestli chci jet, tak ať jedu. Tím, že není rozehraná sezona, tak žádný problém nebyl. Ale další dvě okna to už nevypadá reálně, že by mě pustili během sezony. Děláme, co můžeme, abychom se připojili k nároďáku, kdy můžeme, ale nejsme roboti," dodal.

Fanoušci tak budou mít jedinečnou možnost 13. září v duelu s Ruskem vidět český tým v nejsilnějším složení. A tuto šanci se budou snažit hráči využít k výhře nad favoritem, která by hodně přiblížila český tým šampionátu.

"Šance na postup je velká. Já sám budu chtít pomoct jakoukoli rolí, kterou mi trenér dá. Jsme tu všichni nastavení tak, že uděláme všechno, abychom se na mistrovství dostali. Je to velká scéna, hrají tam nejlepší hráči světa, není to jen Eurobasket, takže chuť se tam dostat je velká," připustil Veselý.

Věří, že i po delší pauze se s týmem rychle sehraje. "To je otázka dnešního večera a tréninku, než se do toho dostanu a bude to v pohodě. V té první fázi měli kluci ještě méně tréninků, přijeli ze sezony, sešli se, udělali pár tréninků a hráli, takže v tomhle problém není. My se tady v podstatě všichni známe, víme, co od sebe očekávat," dodal osmadvacetiletý pivot.

Pomoci mu mají i dva přípravné zápasy na turnaji v Hamburku s Itálií a Německem, či Tureckem. "Nehrál jsem dva měsíce zápas, takže se těším. Věřím, že budeme dobře připravení na Rusko. Rusové jsou sami o sobě silný tým a nebudeme favorité. Ale hrajeme doma a ta šance tam je. Doufám, že nás fanoušci podpoří a dají nám sílu, abychom odehráli co nejlepší zápas," přál si Veselý.

Sám k tomu bude chtít přispět svou emotivností a schopností pobláznit spoluhráče. "V každém týmu, ve kterém hraju, se snažím takhle vyhecovat mojí hrou. Celou svoji kariéru to tak dělám a týmu to ve většině případů pomáhá. Doufám, že ty kluky taky tady zblbnu a půjdou do toho jako já," dodal.