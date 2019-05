Veselý s Fenerbahce euroligový bronz nezískal

Vitoria (Španělsko) - Basketbalisté Fenerbahce s českou hvězdou Janem Veselým na závěrečném turnaji Evropské ligy obsadili poslední čtvrté místo. Turecký celek dnes ve Vitorii v utkání o bronz nestačil na Real Madrid, kterému podlehl 75:94. Ve večerním finále se utká CSKA Moskva s Anadolu Efes.

Veselý byl sice v sobotu jako první český basketbalista vyhlášen nejužitečnějším hráčem prestižní soutěže, jinak ale na vystoupení ve Španělsku nebude vzpomínat v nejlepším. Na Final Four turecký celek přijel jako vítěz základní části, ale v semifinále podlehl 73:92 Anadolu Efes a ani repríza finále minulého ročníku Euroligy s Realem mu vůbec nevyšla.

"Bohužel. Je těžké se zotavit z toho pátku. Chvílemi to vypadalo, že se nám to podaří, ale na konci už došly síly," řekl novinářům Veselý. "Final Four je pro nás zklamání. Už jsem to říkal v pátek a dneska už v podstatě nešlo o nic. Jasně, výhra se počítá, ale bohužel jsme to nedotáhli do konce," dodal.

První čtvrtinu Fenerbahce prohrálo 16:24, ale po nástupu Veselého a Kostase Slukase se dokázalo dostat zpět do hry a po poločase vedlo o dva body. Jenže Real si ve třetí části vzal vedení zpět a v závěrečném dějství navýšil náskok až na 21 bodů, když istanbulskému soupeři dovolil poprvé skórovat až tři minuty před koncem.

Ve druhém poločase se Fenerbahce musel obejít bez Veselého, který nehrál kvůli problémům s nedávno zraněným kolenem. Český reprezentant, jenž byl na sobotním galavečeru také vybrán do nejlepší pětky Evropské ligy a jeho akce z duelu s Gran Canarií byla vyhlášena momentem sezony, proti Realu odehrál jedenáct minut a připsal si šest bodů.

"V poločase mě zase zabolelo koleno, takže uvidíme," uvedl Veselý, který se na konci ledna podrobil operaci menisku v pravém koleně a přišel o závěr základní části Euroligy. "Měl jsem s tím problém už před play off, takže vím, co s tím je. Bohužel to potřebuje čas na léčení, který teď zrovna nemám," prohlásil Veselý, kterého na začátku září čeká s reprezentací historická účast na mistrovství světa v Číně.