Veselý s Fenerbahce čtvrté finále Evropské ligy v řadě neuhrál

Vitoria (Španělsko) - Basketbalisté Fenerbahce s Janem Veselým nenavážou v Evropské lize na finálové účasti z předchozích třech ročníků. V dnešním úvodním semifinále podlehli ve španělské Vitorii istanbulským rivalům z Anadolu Efes 73:92 a musejí se spokojit se zápasem o třetí místo.

Český reprezentant Veselý, který měl v poslední době problémy se stehenním svalem, nenastoupil v základní sestavě. Nakonec ale jeden z kandidátů na ocenění pro nejužitečnějšího hráče soutěže odehrál v dresu favoritů 30 minut a se 14 body byl nejlepším střelcem svého týmu.

"Cítil jsem se v pohodě, ale celkově jako tým jsme hráli špatně v obraně. To byla katastrofa, všechno bylo v obraně," řekl novinářům Veselý, který ale selhání na zranění ani absence dalších hráčů nesváděl. "Jsem tady pět let, o tréninku to není. Jestli jsme přemýšleli, že někdo byl, nebo nebyl, to jsou jen výmluvy. Vyhořeli jsme v obraně," dodal.

Fenerbahce těsně vyhrálo jen úvodní čtvrtinu, dál už na hřišti překvapivě kraloval Anadolu Efes. Favorita trápil úspěšnou střelbou z dálky a postupně zvyšoval náskok. "Je to zklamání, o to větší, že jsme hráli proti městskému rivalovi. Hrajeme spolu hodně zápasů v sezoně a tohle hodně bolí," prohlásil Veselý.

Fenerbahce tak na závěrečném turnaji nepotvrdilo roli papírového favorita, protože do play off prošlo jako vítěz základní části. "Když jsme vyhráli titul, tak jsme šli z pátého místa. Základní část nehraje roli, záleží na play off a Final Four, tam se rozhoduje," připomněl Veselý úspěšný ročník 2016/17.

V dresu vítězů zazářil Shane Larkin. Rozehrávač se zkušenostmi z NBA byl s 30 body nejlepším střelcem zápasu. Proměnil pět tříbodových pokusů, navíc přidal sedm doskoků a sedm asistencí. "Něco jsme si připravili, ale nedrželi jsme se toho a on toho využil. Na začátku dal pár pro něj lehkých střel a pak už to šlo samo," řekl Veselý.

Druhý finalista vzejde z večerního duelu mezi CSKA Moskva a obhájci titulu z Realu Madrid, který je na programu od 21:00. Poražený tým nastoupí v utkání o třetí místo proti Fenerbahce. "Musíme si odpočinout a snažit se zapomenout. Půjde to těžce, ale musíme to zkusit," uvedl Veselý.

Final Four Evropské ligy basketbalistů - semifinále:

Fenerbahce Istanbul - Anadolu Efes Istanbul 73:92 (20:19, 40:45, 57:68)

Nejvíce bodů: Veselý 14 (2 doskoky, 2 asistence), Green 13, Kalinič 12 - Larkin 30, Micič 25, Anderson 10.

Od 21:00 CSKA Moskva - Real Madrid.