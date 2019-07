Veselý postoupil do 2. kola, zápas Siniakové přerušil déšť

Gstaad/Jurmala/Hamburk - Český tenista Jiří Veselý si v prvním kole antukového turnaje ve švýcarském Gstaadu poradil dvakrát 7:5 s Ernestsem Gulbisem z Lotyšska. Opět si tak zahraje s Cedrikem-Marcelem Stebem z Německa, kterého vyřadil minulý týden v Umagu.

Šestadvacetiletý Veselý do zápasu nevstoupil dobře a pustil soupeře do vedení 4:1. Za stavu 3:5 ale dokázal Gulbisovi sebrat servis a ziskem čtyř gamů za sebou skóre otočil. Ve druhé sadě se Veselý za stavu 5:5 postaral o jediný brejk a v následující hře zápas ukončil.

V dalším kole Veselý narazí na Stebeho, kterého před týdnem v prvním kole v Umagu po tříhodinové bitvě porazil 7:6, 3:6 a 7:6.

Siniaková kvůli dešti nedohrála zápas 1. kola v Jurmale

Kateřina Siniaková nedohrála kvůli dešti zápas prvního kola na antukovém turnaji v Jurmale. Třetí nasazená tenistka vyhrála nad Anhelinou Kalininovou z Ukrajiny úvodní set 6:4, v druhém vedla 4:3. Utkání bude pokračovat v úterý.

Siniaková po dvou brejcích vedla 5:1, pak ale o podání sama rovněž dvakrát přišla. Set nicméně zachránila a v druhém otočila nepříznivý stav 1:3. Pokud česká hráčka soupeřku z druhé stovky žebříčku vyřadí, může narazit na nedělní finalistku z Bukurešti Rumunku Patricii Marii Tigovou.

V padesátitisícovém lotyšském městě se okruh WTA zastavil poprvé. V úvodním kole se zatím dohrály tři zápasy.

Mladík Molleker vyřadil v Hamburku dvojnásobného vítěze Mayera

Osmnáctiletý německý tenista Rudolf Molleker překvapil v Hamburku výhrou nad dvojnásobným vítězem turnaje Argentincem Leonardem Mayerem. Až 150. hráč světového žebříčku, který se dostal do soutěže na divokou kartu, porazil o 14 let staršího soupeře v prvním kole 7:6, 6:4.

Molleker si připsal teprve druhé vítězství v této sezoně na okruhu ATP. Dalším soupeřem rodáka z Ukrajiny bude buď třetí nasazený Ital Fabio Fognini, nebo německý kvalifikant Julian Lenz.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Hamburku

(antuka, dotace 1,855.490 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Chardy (Fr.) - Paire (5-Fr.) 6:7 (4:7), 7:5, 6:3, Rubljov (Rus.) - Garín (8-Chile) 6:4, 7:6 (7:5), Kližan (SR) - Altmeier (Něm.) 6:2, 6:2, Fucsovics (Maď.) - Kohlschreiber (Něm.) 6:3, 6:0, Molleker (Něm.) - Mayer (Arg.) 7:6 (10:8), 6:4.

Turnaj mužů v Gstaadu

(antuka, dotace 586.140 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Veselý (ČR) - Gulbis (Lot.) 7:5, 7:5, Carballés (6-Šp.) - Lorenzi (It.) 6:7 (1:7), 6:3, 6:2, Andújar (7-Šp.) - Novak (Rak.) 6:1, 3:6, 6:3, Stebe (Něm.) - Moutet (8-Fr.) 6:4, 6:4, Travaglia (It.) - Galán (Kol.) 7:6 (9:7), 6:3, Fabbiano (It.) - Ehrat (Švýc.) 6:4, 7:5.

Turnaj žen v Jurmale v Lotyšsku

(antuka, dotace 250.000 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Baraová (Rum.) - Gasparjanová (5-Rus.) 6:4, 4:6, 4:0 skreč, Jakupovičová (Slovin.) - Bogdanová (Rum.) 6:3, 7:6 (7:5), Marcinkevičová (Lot.) - Rachimovová (Rus.) 6:4, 6:3.

Turnaj žen v Palermu

(antuka, dotace 250.000 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Zidanšeková (4-Slovin.) - Arruabarrenaová (Šp.) 6:2, 6:3, Badosaová (Šp.) - Parmentierová (5-Fr.) 6:4, 7:6 (7:4), Rusová (Niz.) - Hesseová (Fr.) 6:1, 6:3.

Turnaj Advantage Cars Prague Open 2019

(antuka, mužský challenger dotace 46.600 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Pavlásek (ČR) - Grigelis (Lit.) 6:2, 6:0, Šafránek (ČR) - Blancaneaux (Fr.) 6:3, 6:4, Wang (Fr.) - Lehečka (ČR) 4:6, 6:4, 6:3, De Schepper (Fr.) - Staněk (ČR) 6:2, 2:6, 6:4.