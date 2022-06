Veselý porazil na MČR Vadlejcha, Špotáková získala patnáctý titul

Hodonín - Ze souboje olympijských medailistů v hodu oštěpem na mistrovství republiky v Hodoníně vyšel vítězně místní rodák Vítězslav Veselý. Majitel bronzu z loňských her v Tokiu poprvé v sezoně přehodil 80 metrů a díky výkonu 85,97 porazil letošní domácí jedničku Jakuba Vadlejcha (83,72). Již patnáctý titul mezi oštěpařkami získala Barbora Špotáková.

Po neplatných úvodních dvou pokusech se Veselý zachránil v soutěži hodem do vzdálenosti 82,07. V další sérii se zlepšil na 83,12 a následně přidal nejdelší hod dne. Byl to jeho nejlepší pokus od roku 2015. "Nevím, čím jsem si to zasloužil, že něco takového ještě zažívám. Je to prostě úžasný a člověk to v hlavě nevymyslí. Jsem dojatý, je to nádherné," uvedl devětatřicetiletý oštěpař.

Stříbrný olympijský medailista Vadlejch, který letos v Dauhá poprvé v kariéře hodil za 90 metrů, dnes pětkrát překonal 81 metrů, ale musel se spokojit s druhým místem za svým kolegou z pražské Dukly.

Ženskou oštěpařskou soutěž vyhrála světová rekordmanka Špotáková, která si jediným platným pokusem vylepšila sezonní maximum na 60,90 metru. "Užila jsem si hlavně to publikum. Závod mi zas až tak nevyšel, ale stačil jeden hod, který jsem si užila. Začíná to šestkou, patnáctý titul, takže super," řekla dvojnásobná olympijská vítězka.

Žádná jiná oštěpařka se přes 60 metrů nedostala. Stříbro překvapivě získala Nikol Tabačková, která si vylepšila osobní rekord na 59,06 metru a porazila Nikolu Ogrodníkovou. Úřadující vicemistryně Evropy se stejně jako na Diamantové lize v Paříži trápila a zapsala jen 57,48 metru.

Mistrem republiky v běhu na 400 metrů se stal Matěj Krsek v rekordu šampionátu 45,55. Zároveň splnil limit pro účast na mistrovství Evropy. To se dozvěděl až pár minut po doběhu. Čas předčil jeho očekávání. "Říkal jsem si, že budu strašně šťastný, když to bude pod 46, ale ani tím jsem si nebyl úplně jistý," poznamenal.

Druhý skončil favorizovaný Patrik Šorm za 45,86 a bronz získal český rekordman Pavel Maslák, který se teprve nedávno vrátil k závodům po zranění. Časem 46,05 si zaběhl nejlepší výkon v sezoně.

Mezi ženami si Lada Vondrová o setinu vylepšila osobní rekord na 51,13. Měla trochu rozporuplné pocity. "Chtěla jsem pod 51. Přišlo mi, že mi to v konci jelo. Myslím si, že když trochu rozběhnu první dvoustovku, tak to pod těch 51 bude," řekla. Obhájkyně titulu Barbora Malíková finále nedokončila.

První start po zranění kotníku absolvoval koulař Tomáš Staněk. K sedmému titulu mu stačil výkon 20,76 metru. Po třech pokusech raděj ze soutěže odstoupil. "Závod mi ukázal, že kotník drží. Bohužel jsem musel tu hlavu přidržet, protože chcete házet dál, chcete se dostat přes těch 21. Nemůžu do toho jít pořád naplno, hlavně uprostřed, protože se z té nohy ještě nezvednu. Jsem hrozně šťastný za ty metry," řekl.

Patnáctistovku jasně vyhrál reprezentant domácího klubu Filip Sasínek. "Byla to velká zodpovědnost. Jednak mám nejlepší čas v tabulkách, je to doma, potřeboval jsem zabojovat o mistrovství světa, kdy se to teď uzavírá. Povedlo se to," radoval se po závodě, v němž finišoval za 3:38,06. To je sice více než tři sekundy za ostrým limitem pro MS, ale znamená to značný přísun bodů do světového žebříčku.

Rekordní osmý titul ve skoku do dálky získal Radek Juška. Osmimetrovou hranici tentokrát atakoval marně, zvítězil výkonem 795 centimetrů.

Mistrovství ČR v atletice v Hodoníně: Muži: 200 m (vítr +2,1 m/s): 1. Jirka (Olymp Praha) 20,66, 2. Macík (Dukla Praha) 20,66, 3. Polák (Sokol Č. Budějovice) 20,72. 400 m: 1. Krsek (TEPO Kladno) 45,55, 2. Šorm 45,86, 3. Maslák (oba Dukla Praha) 46,05. 800 m: 1. Vystrk (Univerzita Brno) 1:46,53, 2. Šnejdr (Slavia Praha) 1:47,16, 3. Davidík (Dukla Praha) 1:48,23. 1500 m: 1. F. Sasínek (Hodonín) 3:38,06, 2. Friš (Dukla Praha) 3:41,61, 3. Symerský (Vítkovice) 3:41,84. 400 m př.: 1. Müller (Dukla Praha) 49,98, 2. Tuček (Univerzita Brno) 50,22, 3. Smolka (Hvězda Pardubice) 50,40. Výška: 1. Štefela 220, 2. Adámek (oba Škoda Plzeň) 316, 3. Bahník (Sokol Hradec Králové) 214. Dálka: 1. Juška (Olymp Praha) 795, 2. Komárek (Slavia Praha) 748, 3. Kratochvíl (Sokol Č. Budějovice) 743. Koule: 1. Staněk (USK Praha) 20,76, 2. Procházka (TEPO Kladno) 18,06, 3. J. Forejt (Škoda Plzeň) 17,28. Oštěp: 1. Veselý 85,97, 2. Vadlejch (oba Dukla Praha) 83,72, 3. Konečný (Poruba) 76,+8. 4x400 m: 1. Univerzita Brno (Plaček, Kotyza, Vystrk, Tuček) 3:10,72, 2. Dukla Praha 3:11,83, 3. Slavia Praha 3:11,84. Ženy: 200 m (+1,2 m/s ): 1. Hofmanová 23,38, 2. Pírková 23,52, 3. Kožuškaničová (všechny USK Praha) 23,63. 400 m: 1. Vondrová (USK Praha) 51,13, 2. Petržilková (Škoda Plzeň) 52,20, 3. Slavíková (Čáslav) 54,13. 800 m: 1. Sádlová (Olymp Brno) 2:05,29, 2. Ficenec (Dukla Praha) 2:05,58, 3. Suráková (Škoda Plzeň) 2:06,77. 1500 m: 1. Šimková (Slavia Praha) 4:28,03, 2. Rašková (USK Praha) 4:28,57, 3. Sekanová (Olymp Praha) 4:30,62. 400 m př.: 1. Jíchová (Dukla Praha) 57,44, 2. Cymbálová (Slavia Praha) 57,80, 3. Veselá (Atletika Stará Boleslav) 58,47. Tyč: 1. Švábíková (USK Praha) 445, 2. Pražáková (Sokol Kolín) 420, 3. Pöschlová (TEPO Kladno) 410. Dálka: 1. Suchá (Škoda Plzeň) 632, 2. Maštalířová (Dukla Praha) 623, 3. Novotná (USK Praha) 621. Oštěp: 1. Špotáková (Dukla Praha) 60,90, 2. Tabačková (Poruba) 59,06, 3. Ogrodníková (Dukla Praha) 57,42. Kladivo: 1. Korečková (Hvězda Pardubice) 64,79, 2. Šafránková 60,85, 3. Bártová (obě Dukla Praha) 59,54. 4x400 m: 1. USK Praha (Vondrová, Holubářová, Pírková, Hofmanová) 3:37,31, 2. Škoda Plzeň 3:42,47, 3. Stará Boleslav 3:44,02.