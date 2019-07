Veselý, Plíšková a Muchová jsou ve 3. kole Wimbledonu

Londýn - Tenistka Karolína Plíšková si ve Wimbledonu poradila s Portoričankou Mónicou Puigovou a po výhře 6:0, 6:4 postoupila do 3. kola. V něm jsou i Jiří Veselý, který zdolal Uruguayce Pabla Cuevase 4:6, 7:6, 6:4, 6:4, a Karolína Muchová. Ta porazila Američanku Madison Brengleovou 6:3, 6:4 a vyrovnala své grandslamové maximum. Další debutantka na londýnské trávě Marie Bouzková podlehla 31. nasazené Marii Sakkariové z Řecka 4:6 a 1:6.

Turnajová trojka Plíšková nadělila v úvodním setu senzační olympijské vítězce z Ria Puigové "kanára". Ve druhém vedla 5:2, ale prvním ztraceným servisem si situaci zkomplikovala. Při podání soupeřky nicméně po hodině hry zápas ukončila.

"Každý den se na trávě zlepšuju. Triumf v Eastbourne mi dodal sebevědomí a jsem ráda, že jsem tady ve třetím kole. Doufám, že půjdu dál," řekla Plíšková. Nyní ji čeká Sie Šu-wej z Tchaj-wanu, s kterou v únoru prohrála v Dubaji.

Veselý, který do hlavní soutěže postoupil z kvalifikace a v 1. kole zaskočil pátého hráče světa Němce Alexandera Zvereva, prohrál s Cuevasem první set. Poté ale zvládl tie-break a k zisku dalších dvou sad mu stačil vždy jeden brejk. Ačkoli v devátém gamu čtvrtého setu neproměnil při soupeřově podání čtyři mečboly, následně zápas po necelých třech hodinách doservíroval čistou hrou. Příštím soupeřem Veselého bude Francouz Benoit Paire.

Dvaadvacetiletá Muchová na úvod vzala Brengleové podání a první set měla díky pestré hře pod kontrolou. Do druhého ale vstoupila špatně, dvakrát neudržela servis, prohrávala 0:3, ale předvedla velký obrat. Od stavu 2:4 vyhrála čtyři gamy v řadě a "pomstila" krajanku Markétu Vondroušovou. "Šla jsem do zápasu jako favoritka a jako favoritka jsem to zvládla," řekla Muchová. Soupeřku přestřílela na vítězné míče 36:10. "Hrála jsem hodně agresivně, to je přesně moje hra," uvedla.

Muchová ve Wimbledonu uzavírá svoje premiéry na grandslamových turnajích a účastí ve 3. kole vyrovnala svůj počin z US Open. Příště bude hrát s Estonkou Anett Kontaveitovou, kterou porazila v Paříži.

Bouzková, která se do soutěže dostala až jako "lucky loser", držela s favorizovanou Sakkariovou krok jen v první sadě. Dokonce šla do brejku na 3:2, ale o podání přišla. Agresivněji hrající soupeřka postupně získávala převahu a od stavu 4:4 uhrála česká tenistka už jen jeden game. "Soupeřka hrála hodně rychle, s tím jsem tolik nepočítala, a pořád mě honila ze strany na stranu. Ale užila jsem si každý míček," řekla Bouzková.

Aktuálně je těsně za stovkou žebříčku WTA a doufá, že se dostane přímo do hlavní soutěže na US Open. Předtím má v plánu turnaje na amerických betonech, začne v San Jose. "Tady ve Wimbledonu jsem byla v obou zápasech hodně klidná, hrála jsem uvolněně a na to chci navázat. Občas jsem víc nervózní než je nutné. Kdybych takhle hrála dál, tak budu ráda," řekla.

Tenisový turnaj Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 38 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Veselý (ČR) - Cuevas (Urug.) 4:6, 7:6 (7:5), 6:4, 6:4, Paire (28-Fr.) - Kecmanovič (Srb.) 7:6 (7:5), 6:4, skreč.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Karolína Plíšková (3-ČR) - Puigová (Portor.) 6:0, 6:4, Muchová (ČR) - Brengleová (USA) 6:3, 6:4, Sakkariová (31-Řec.) - Bouzková (ČR) 6:4, 6:1, Svitolinová (8-Ukr.) - Gasparjanová (Rus.) 5:7, 6:5 skreč, Sie Šu-wej (28-Tchaj-wan) - Flipkensová (Belg.) 7:6 (7:3), 6:3, Azarenková (Běl.) - Tomljanovicová (Austr.) 6:2, 6:0.

Čtyřhra - 1. kolo:

Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Bainsová, Broadyová (Brit.) 7:5, 6:1, Melicharová, Peschkeová (7-USA/ČR) - Baraová, Linetteová (Rum./Pol.) 7:5, 6:2.