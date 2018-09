Budapešť - I po měsíční herní pauze chce tenista Jiří Veselý, který vyléčil bolavé tříslo, dovést český tým k vítězství v baráži Davisova poháru v Maďarsku. Oslabeného soupeře v Budapešti ale v žádném případě nepodceňuje.

Maďarům chybí kvůli sporům se svazem 41. hráč světa Márton Fucsovics a na poslední chvíli vypadl ze sestavy i zraněný Attila Balázs (183.). Do dvouher tak nastoupí osmnáctiletý Zsombor Piros (419.) a o dva roky starší Máté Valkusz (271.).

Pětadvacetiletý Veselý je coby 91. v žebříčku ATP jediným účastníkem utkání z první stovky, ale k zápasu přistupuje zodpovědně. "Davis Cup je vždycky hodně zrádný. Mají mladý tým, ale pořád nějakou kvalitu mít budou a my musíme ukázat naši. Předem neříkáme, že máme utkání v kapse. Nebylo by to správně. Musíme předvést nelepší výkon a věříme, že se to podaří," řekl Veselý po losu serverům iDNES a Tenisový svět.

I nad startem Veselého až do středy visel otazník. Měsíc totiž nehrál zápas. Po osmifinále ve Wimbledonu si poranil tříslo na antuce v Umagu a poté začátkem srpna skrečoval čtvrtfinále challengeru v německém Pullachu.

Od té doby se léčil a dokonce na poslední chvíli odstoupil z US Open. "Snažil jsem se nepřemýšlet nad tím, o co přicházím, ale soustředil se, abych byl zdravý a vrátil se. Je třeba se dívat dopředu," řekl Veselý.

Do Maďarska odjel po týdenním tréninku, ve středu odehrál zkušební set proti Lukáši Rosolovi. "Byl to plnohodnotný set. Bolesti nebyly a od té chvíle bylo jasný, že nastoupím," řekl Veselý.

Je mu jasné, že ač bude v pátek proti Pirosovi jasným favoritem, na kurt nepůjde v nejlepší formě. "To bych lhal sám sobě. Ale pořád jsem ve slušné formě. Pomaličku se přibližuju ke svému standardu. Pokud zvládnu zápas fyzicky uběhat, tak si myslím, že po herní stránce nevidím důvod, proč být nervózní," pronesl Veselý.

Někdejší nejlepší junior světa, který už byl před třemi lety na 35. místě žebříčku, doufá, že už si zdravotní trable za poslední dobu vybral. Loňský rok ukončil dříve kvůli nataženým svalům v oblasti kyčle, letos byl vedle třísla už dvakrát nemocný a má odehraných jen 28 zápasů. "Z toho pohledu jsem rád, kde jsem."

Nyní hledí s nadějí do nadcházejících dnů a týdnů, že se mu ještě podaří uhrát slušné výsledky. Rozjet se může v Davis Cupu. "Jsem aspoň fyzicky odpočatější než ostatní a třeba se to na konci nějak zúročí. Jsem nabuzený," řekl Veselý.