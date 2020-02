Veselý chce v tenisovém žebříčku do první padesátky

Prostějov - Dlouhých pět let čekal tenista Jiří Veselý na triumf z turnaje ATP. Po nedělním vítězství v indickém Puné se po necelém roce vrátil do první stovky světového žebříčku a věří, že ho úspěch posílí a bude stoupat ještě výš, než je aktuální 72. pozice. Jeho cílem je dostat se do první padesátky.

Veselý zužitkoval v Indii poněkud netypickou zimní přípravu. Vynechal Australian Open, kde by musel do nejisté a těžké kvalifikace, a místo toho trénoval ve Vysokých Tatrách a v Dubaji. "Příprava vyšla parádně. Jirka v ní nechal všechno a vyplatilo se," řekl trenér a kapitán daviscupového týmu Jaroslav Navrátil na tiskové konferenci.

"Zapracovali jsme hlavně na servisu a forhendu," uvedl Veselý. Na turnajích nižší kategorie v Thajsku to ještě ovoce nepřineslo, úspěch sklidil až v Indii. "Dal jsem během celého turnaje 94 es," pochlubil se šestadvacetiletý český hráč, který ve finále porazil Bělorusa Jegora Gerasimova. "Věřím, že Jirka je schopen posunout se do padesátky žebříčku ATP," řekl Navrátil.

Veselý, který už byl v žebříčku na 35. místě, věří, že tohoto cíle může dosáhnout. "Hlavně jsem se uklidnil. Vytěsnil jsem z hlavy různé důvody, proč to dřív nešlo. Vítězství mi pomůže zejména psychicky," prohlásil.

Nyní odlétá na turnaj v Delray Beach, pak se vrátí do Evropy a znovu poletí do Ameriky, kde bude hrát v Miami. "Vylepšení mého postavení v žebříčku znamená, že nemusím hrát kvalifikace. Pak bude hodně záležet na štěstí a losu, koho dostanu," uvedl. Jeho výhodou je, že loni touto dobou výsledkově paběrkoval a nebude během jara obhajovat žádné velké body.

Začátkem března čeká české tenisty kvalifikační utkání Davisova poháru proti Slovensku v Bratislavě. "Bude to pikantní souboj, pro veřejnost hodně vyhecovaný. Napětí tam bude cítit, ale já si myslím, že máme tým, v jehož silách bude postoupit," řekl Veselý.