Veselý byl zvolen basketbalistou měsíce v Evropské lize

Barcelona - Basketbalista Jan Veselý byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem Evropské ligy za měsíc leden. Český pivot získal takové ocenění potřetí v kariéře, což dokázal jako teprve šestý hráč. Anketa se vyhlašuje sedmnáctou sezonou a třikrát ji vyhráli také jeho spoluhráč Nando De Colo, Juan Carlos Navarro, Vassilis Spanulis a Ante Tomič. Rekordmanem je se čtyřmi triumfy současný hráč Barcelony Nikola Mirotič.

Fenerbahce je v novém roce v Eurolize neporaženo a Veselý dovedl turecký celek v prvním měsíci k šesti výhrám včetně triumfu na palubovce tehdejšího lídra tabulky CSKA Moskva. K němu český reprezentant přispěl 24 body. Celkově v lednu dosáhl průměrů 16 bodů, 5,5 doskoku, 2,8 asistence a 1,4 získaného míče. Proměnil 42 z 57 střel za dva body a všech 12 trestných hodů.

Hráčem měsíce se stal i v prosinci v sezoně 2018/19, kterou pak završil oceněním MVP pro nejužitečnějšího hráče soutěže. První měsíční ocenění si připsal už v ročníku 2015/16, kdy rovněž ovládl lednovou anketu.

"Myslím, že forma je podobná. Akorát teď hraju basket trochu víc hlavou. Asi je to tím, jak jsem starší. Mám pak v zápase víc koncentrace. V tomhle ohledu je letošní leden asi lepší než sezona 2018/19. Ta byla dlouhá a já jsem se v polovině zranil, takže to taky nebylo ideální," uvedl Veselý v rozhovoru pro Euroleague TV.

Fenerbahce už osm euroligových zápasů za sebou neprohrálo a Veselý pokaždé zaznamenal dvouciferný počet bodů. Naposledy neuspělo 17. prosince v Kaunasu, kde Veselý nehrál. "V čem je současné Fenerbahce lepší? Asi v tom, že se sehrálo. Všichni hráči jsme se poznali a naučili se, kdo jak hraje, jaké má silné a slabé stránky...," prohlásil Veselý.

"Tohle je jeden z těch důvodů. Máme hodně nových hráčů i realizační tým. Nebylo lehké si na nový systém zvyknout, ale teď už jsme si sedli a už to klape, jak by mělo," pochvaloval si bývalý hráč Washingtonu a Deveru v NBA.

Týmu pomohl i návrat Marka Guduriče z Memphisu. "Já osobně jsem za příchod Marka Guduriče hodně rád. Hráli jsme spolu už dva roky dříve, tak se známe, víme o sobě na hřišti. V tom je velká pomoc. Hlavně je to další hráč, který hraje basket automaticky, moc o něm nepřemýšlí a systém mu není cizí. Jeho zapojení do týmu bylo strašně jednoduché," řekl k přínosu srbského reprezentanta.

Veselého mrzí, že zápasům při koronavirové krizi stále chybí divácká kulisa. "Bohužel jsem si už zvykl, ale fanoušci mi chybí. Moje hra je postavená na energii, kterou mi dávali. Na začátku sezony to bylo těžké se na to mentálně připravit a motivovat se na zápas. Když je plná hala, tak to motivaci dodá samo. Takhle to hodně týmům trvalo si na to zvyknout. Teď už hrajeme v módu, ve kterém Euroligu musíme odehrát," řekl.

Atmosféru si Fenerbahce užilo právě v duelu na palubovce CSKA Moskva, protože v Rusku diváci do hlediště mohou. "Já jsem rád, že v Rusku bylo hodně lidí. Bylo tam i dost fanoušků Fenerbahce. To nám proti CSKA hodně pomohlo," dodal Veselý.